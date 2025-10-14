Món bán đầy vỉa hè Việt lên đài Hàn Quốc, một suất 3-4 người ăn, du khách nhận xét: "Đúng là tuyệt tác!"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món mang nhiều nét tương đồng với món ăn khác ở nước ngoài nhưng vẫn có hương vị rất riêng, gây ấn tượng mạnh với các du khách.

Món ăn sau đây là một ví dụ, xuất hiện trong chương trình Battle Trip phát sóng trên đài KBS World Hàn Quốc. Cụ thể 3 khách mời của chương trình đã có cơ hội thưởng thức lẩu hải sản thập cẩm trong chuyến đi tới Hà Nội.

Ngay từ khi nhìn thấy nồi lẩu, họ cùng nhau đồng tình nó rất giống với món canh quân đội của Hàn Quốc. Đến khi thưởng thức, cả 3 đều phải gật gù với mọi thành phần của món ăn, từ nước dùng, thịt, hải sản, cho đến gói mì ăn kèm. "Thật sự là tuyệt tác đấy!", một người thốt lên. "Món này quá đỉnh!", người khác nói thêm.

3 vị khách Hàn thưởng thức ngon lành nổi lẩu thập cẩm Việt Nam (Ảnh KBS World)

Không chỉ là món ăn, lẩu thập cẩm hải sản đã trở thành một phần văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội – nơi du khách có thể cảm nhận được tinh thần sum họp, sẻ chia qua từng muôi nước lẩu nóng hổi.

Hương vị lẩu khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam

Lẩu là món ăn quen thuộc với người Việt ở mọi vùng miền. Ở Hà Nội, có thể dễ dàng bắt gặp nồi lẩu hải sản thập cẩm vừa thanh, vừa đậm, vừa cay nhẹ. Món ănất hợp với tiết trời se lạnh hay mát mẻ khi trời vào thu, một nồi thường phù hợp với nhóm 3-4 người trở lên ngồi quây quần và cùng nhau thưởng thức.

Nồi lẩu thường được nấu từ xương ống hầm kỹ trong nhiều giờ để lấy vị ngọt tự nhiên, thêm cà chua, sả, sa tế hoặc ớt tươi để dậy hương. Thành phần “thập cẩm” khiến món ăn trở nên phong phú: Thịt bò thái mỏng, gân bò, tôm sú, mực ống, cá phi lê, ngao, đi kèm đậu phụ, nấm kim châm, rau cải thảo, mì tươi.

Nồi lẩu thập cẩm thường thấy, quen thuộc với nhiều người Việt (Ảnh minh họa)

Với nhiều du khách nước ngoài, việc cùng nhau ăn lẩu là một trải nghiệm văn hóa. Không giống những bữa ăn riêng biệt ở phương Tây, người Việt cùng nấu – cùng ăn – cùng trò chuyện, chia sẻ đồ ăn trong cùng một nồi, thể hiện tinh thần gắn kết và hiếu khách. Một du khách người Đức chia sẻ trên TripAdvisor: “Tôi từng ăn lẩu hải sản ở Hà Nội – nước lẩu cay nhẹ, ngọt tự nhiên, ai cũng gắp cho nhau. Đó không chỉ là món ăn, mà là cảm giác như đang ở trong một gia đình Việt Nam thực thụ".

Ngoài ra còn nhiều phiên bản lẩu khác ở Việt Nam, mỗi món lại mang một bản sắc riêng, phản ánh khí hậu, thói quen và tính cách con người nơi đó. Ở miền Bắc ngoài lẩu hải sản thập cẩm, du khách có thể thưởng thức lẩu riêu cua bắp bò, lẩu ốc chuối đậu hay lẩu cá chép om dưa. Nước dùng được nấu từ xương hầm, dấm bỗng hoặc cà chua, tạo vị chua dịu, ngọt thanh, rất hợp với tiết trời se lạnh.

Lẩu riêu cua bắp bò - món lẩu đặc sản của miền Bắc (Ảnh minh họa)

Ở miền Trung, món lẩu trở nên đậm đà và cay nồng hơn.Những món như lẩu bò Huế hay lẩu hải sản Đà Nẵng nổi bật với hương sả, ớt, sa tế, nước dùng sánh và có màu đỏ đặc trưng.

Trong khi đó, miền Nam lại mang đến một phong vị khác – ngọt béo, dân dã và hào sảng. Lẩu mắm miền Tây, lẩu cá linh bông điên điển hay lẩu Thái chua cay kiểu Nam đều sử dụng nước dừa, mắm cá và nhiều loại rau đồng quê, tạo cảm giác vừa thân thuộc vừa rộn ràng. Chính sự khác biệt ấy khiến lẩu Việt trở thành hành trình vị giác trọn vẹn, nơi mỗi miền là một mảng màu riêng trong bức tranh ẩm thực thống nhất của đất nước.

Lẩu mắm, lẩu cá đặc sản miền Nam

Trên thế giới, nhiều nền ẩm thực cũng có những món ăn mang tinh thần tương tự lẩu Việt – cùng quây quần, cùng nấu và cùng chia sẻ. Ở Hàn Quốc, món canh quân đội Budae-jjigae kết hợp xúc xích, mì, kim chi trong một nồi chung, biểu tượng cho sự gắn kết sau chiến tranh. Đây là điều cũng được 3 du khách người Hàn nhắc tới ngay từ ban đầu.

Ở Nhật có nabe thanh vị, thường xuất hiện trong những ngày đông lạnh, còn Trung Quốc nổi tiếng với lẩu Tứ Xuyên cay nồng, sôi sục và rực rỡ như tính cách người Hoa. Dù khác nguyên liệu và phong vị, tất cả đều thể hiện chung một triết lý: ẩm thực là để kết nối con người.

Canh quân đội Hàn Quốc hay lẩu cay Tứ Xuyên - Trung Quốc là những món ăn tương đồng với lẩu ở Việt Nam (Ảnh minh họa)

Với du khách quốc tế đến Việt Nam, một buổi tối ngồi bên nồi lẩu hải sản giữa phố Hà Nội mang lại cảm giác vừa lạ vừa thân quen — lạ ở hương vị ngọt thanh tự nhiên, quen ở sự ấm áp khi mọi người cùng gắp thức ăn, cùng cười nói quanh bàn. Nhiều du khách chia sẻ rằng chính khoảnh khắc ấy khiến họ yêu hơn đất nước và con người Việt Nam – nơi ẩm thực không chỉ để thưởng thức, mà còn để sẻ chia và gắn kết.



