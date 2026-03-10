Món ăn 25.000 đồng của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao nam ngồi ghế nhựa say mê ăn giữa phố

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã nhiều lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình quốc tế. Từ phở, bánh mì cho đến cà phê sữa đá, nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam đã khiến không ít nghệ sĩ nước ngoài phải bất ngờ khi thử lần đầu.

Điển hình, trong một tập của chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip phát sóng trên đài KBS (Hàn Quốc), một món ăn rất giản dị của Hà Nội đã gây chú ý khi được giới thiệu tới khán giả xứ kim chi. Đặc biệt, khoảnh khắc nam nghệ sĩ Kim Min-seok ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ giữa phố, say mê ăn món này khiến nhiều người xem cảm thấy thích thú.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Điểm đến được chương trình lựa chọn là một quán chè nhỏ nhưng lâu đời ở Hà Nội - chè Bà Thìn. Đây là một địa chỉ quen thuộc với nhiều người dân địa phương, nổi tiếng với các loại chè truyền thống mang hương vị giản dị nhưng đậm chất Hà Nội.

Trong chương trình, Kim Min-seok được giới thiệu món chè đậu xanh hạt sen, một món tráng miệng khá phổ biến ở Việt Nam. Khi cốc chè được mang ra, anh chàng tỏ ra khá tò mò trước phần topping đầy đặn bên trong.

Không chỉ có lớp đậu xanh nấu nhuyễn mịn và thơm, cốc chè còn có thêm trân châu, thạch đen, dừa nạo và hạt sen. Sự kết hợp của nhiều nguyên liệu khác nhau tạo nên một món ăn vừa ngọt thanh, vừa mát, rất phù hợp với thời tiết nóng ẩm của Hà Nội.

Ngay từ những thìa đầu tiên, Kim Min-seok đã tỏ ra khá thích thú. Nam nghệ sĩ liên tục gật gù khi thưởng thức, thậm chí còn ăn khá nhanh vì quá hợp khẩu vị. Chỉ trong chốc lát, cốc chè đã gần như "bay màu".

Khoảnh khắc này khiến các thành viên trong chương trình không khỏi bật cười. Ngay sau đó, ê-kíp Battle Trip cũng thừa nhận rằng việc lựa chọn món chè này là một quyết định rất thành công, bởi hương vị đơn giản nhưng lại khiến người ăn dễ dàng bị chinh phục.

Điều thú vị là toàn bộ trải nghiệm diễn ra trong một khung cảnh rất đời thường: chiếc bàn nhỏ đặt trên vỉa hè, vài chiếc ghế nhựa quen thuộc và dòng người qua lại trên phố Hà Nội. Chính sự giản dị ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên rất gần gũi.

Quán chè Bà Thìn được nhiều người biết đến như một trong những hàng chè lâu năm tại Hà Nội. Dù không có không gian cầu kỳ hay nổi bật, quán vẫn thu hút khá đông khách nhờ hương vị chè truyền thống.

Các loại chè ở đây thường được nấu theo phong cách quen thuộc của Hà Nội: vị ngọt vừa phải, nguyên liệu đơn giản nhưng hài hòa. Ngoài chè đậu xanh hạt sen, quán còn có nhiều món khác như chè đỗ đen, chè sen hay các loại chè truyền thống khác.

Một cốc chè đậu xanh hạt sen giống như món mà Kim Min-seok thưởng thức trong chương trình có giá khoảng 25.000 đồng - khi nhận cốc chè anh đã thanh toán ngay số tiền này. Đây được xem là mức giá khá dễ chịu, đặc biệt với một món ăn vặt quen thuộc giữa lòng Hà Nội.

Việc một món chè bình dân xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc cũng khiến nhiều người Việt cảm thấy thích thú. Bởi giữa rất nhiều món ăn nổi tiếng, đôi khi chính những món giản dị nhất lại để lại ấn tượng mạnh với du khách nước ngoài.

Và với Kim Min-seok, có lẽ cốc chè đậu xanh hạt sen thưởng thức trên chiếc ghế nhựa giữa phố Hà Nội cũng sẽ trở thành một trong những kỷ niệm ẩm thực đáng nhớ trong chuyến đi của anh.