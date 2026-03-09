Chính thức: Danh sách những tuyến tàu, tuyến xe khách tăng giá từ 8/3, người mua vé cần chú ý

Những ngày gần đây, thông tin giá vé tàu hỏa và xe khách liên tỉnh đồng loạt tăng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng mạnh, tạo áp lực lớn đối với hoạt động vận tải hành khách.

Giá vé tàu hỏa tăng 10% trên nhiều tuyến quen thuộc

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt, từ ngày 8/3, đơn vị này điều chỉnh tăng khoảng 10% giá vé hành khách và 15% cước vận chuyển hàng hóa so với trước đó. Lý do được đưa ra là giá nhiên liệu trên thị trường tăng mạnh trong thời gian gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành. Thông tin này được báo Pháp Luật TP.HCM dẫn từ thông báo của doanh nghiệp vận tải đường sắt.

Việc điều chỉnh giá áp dụng trên nhiều tuyến tàu khách do ngành đường sắt khai thác, trong đó đáng chú ý nhất là các hành trình trên trục Bắc – Nam. Những tuyến có lượng hành khách lớn như Hà Nội – TP.HCM, Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Huế, TP.HCM – Nha Trang và TP.HCM – Đà Nẵng đều nằm trong diện điều chỉnh. Các đoàn tàu Thống Nhất chạy trên tuyến này thường mang các mác tàu SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7 và SE8.

Ngoài trục Bắc – Nam, một số tuyến khu vực cũng chịu ảnh hưởng của đợt tăng giá như Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Đồng Đăng, TP.HCM – Phan Thiết hay TP.HCM – Nha Trang. Do mức tăng được áp dụng theo tỷ lệ chung khoảng 10%, giá vé cụ thể sẽ thay đổi tùy theo cự ly và loại ghế.

Theo bảng giá vé đang được công bố trên các hệ thống bán vé tàu trực tuyến, vé ghế mềm điều hòa tuyến Hà Nội – TP.HCM trước đây thường dao động khoảng 900.000 đồng đến hơn 1,1 triệu đồng. Sau khi điều chỉnh, mức giá có thể tăng thêm khoảng 90.000 – 110.000 đồng tùy loại chỗ và thời điểm mua vé. Ngành đường sắt cho biết việc điều chỉnh giá nhằm chia sẻ áp lực chi phí nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí về an toàn, đúng giờ và chất lượng phục vụ hành khách.

Nhiều tuyến xe khách liên tỉnh cũng bắt đầu điều chỉnh giá

Không chỉ vận tải đường sắt, nhiều doanh nghiệp vận tải đường bộ cũng đang điều chỉnh giá vé do chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Theo ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM, nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30–40% tổng chi phí vận tải, vì vậy khi giá dầu tăng cao, nhiều doanh nghiệp buộc phải tính toán tăng giá cước để duy trì hoạt động. Thông tin này được báo VietnamNet dẫn lời đại diện hiệp hội.

Các tuyến xe khách chịu ảnh hưởng rõ nhất hiện nay chủ yếu là những hành trình dài từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, như TP.HCM – Đà Nẵng, TP.HCM – Quảng Ngãi, TP.HCM – Bình Định (Quy Nhơn), TP.HCM – Nha Trang, TP.HCM – Buôn Ma Thuột, Gia Lai, Kon Tum và Đà Lạt.

Trong khi đó, một số tuyến đường dài ở khu vực phía Bắc như Hà Nội – Sa Pa, Hà Nội – Lai Châu hay Hà Nội – Điện Biên cũng được doanh nghiệp vận tải phản ánh có thể điều chỉnh giá nếu chi phí nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao, theo thông tin từ báo Lao Động. Tùy từng tuyến và loại xe, mức tăng hiện phổ biến khoảng 5–15%.

Người mua vé cần lưu ý gì trước khi đặt vé?

Trong bối cảnh giá vận tải có xu hướng biến động, các chuyên gia khuyến nghị hành khách nên chủ động theo dõi thông báo từ các hãng tàu, bến xe hoặc doanh nghiệp vận tải trước khi đặt vé. Việc cập nhật thông tin sớm sẽ giúp người đi lại lựa chọn thời điểm phù hợp, tránh tình trạng giá tăng thêm khi gần ngày khởi hành.

Bên cạnh đó, hành khách cũng nên kiểm tra giá vé từ các kênh chính thức của ngành đường sắt hoặc các bến xe, doanh nghiệp vận tải để tránh nhầm lẫn về giá. Với những hành trình dài hoặc các chuyến đi vào cuối tuần, việc đặt vé sớm thường giúp hành khách có nhiều lựa chọn chỗ ngồi hơn và hạn chế phải mua vé ở mức giá cao.



