Mời thanh niên bịt kín mặt vào nhà chơi, người phụ nữ sững sờ khi khẩu trang được tháo ra

Thấy chàng trai giới thiệu là bạn của con mình, người phụ nữ niềm nở mời vào nhà chơi, ăn cơm sau đó ngỡ ngàng khi biết sự thật.

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ đặc biệt mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động. Trong đoạn clip, một gia đình đang ăn tối thì có một nam thanh niên xuất hiện, người này bịt khẩu trang, đội mũ kín mít. Khi người phụ nữ chủ nhà hỏi thì người này nói là bạn của Trình - con trai chủ nhà.

Thấy vậy, người phụ nữ mời nam thanh niên vào nhà uống nước, ăn cơm cùng gia đình. Tuy nhiên khi vào trong nhà, nam thanh niên bất ngờ cởi bỏ khẩu trang. Lúc này, người phụ nữ “đứng hình” khoảng 1-2 giây rồi òa lên xúc động khi nhận ra con trai.

Hóa ra, người con trai đi làm xa 7 năm nay đã bí mật trở về thăm nhà và cho cả nhà một bất ngờ lớn. Người mẹ sau đó đã ôm con trai nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời.

Mẹ anh Trình ngờ ngợ rồi "đứng hình" khi nhận ra con trai. (Ảnh: cắt từ clip)

Được biết, chàng trai trong clip là anh Hồ Bá Trình (SN 1997, quê ở Nghệ An). Khoảnh khắc đặc biệt được ghi lại vào tối ngày 23/7 vừa qua. Chia sẻ trên Tri thức - Znews, anh Trình cho biết đây là lần đầu tiên về thăm nhà sau 7 năm sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc. Vì muốn tạo bất ngờ lớn cho mẹ nên anh không báo trước cho bà mà chỉ báo cho anh chị trong nhà và có người ra sân bay đón. Chị gái là người đi sau quay clip.

Khi về nhà, anh Trình đội mũ, bịt khẩu trang kín mít. Mẹ của anh thấy nam thanh niên lạ vào nhà cũng ngờ ngợ hỏi: “Ai đây?” thì giả giọng miền Bắc, nói: “Con là bạn của Trình”. Người phụ nữ mời chàng trai vào nhà và dùng cơm với gia đình. Đến khi anh Trình tháo khẩu trang, bà sững người, ôm chầm lấy con trai và chỉ biết thốt lên: “Ôi trời ơi”. Bản thân anh Trình cũng xúc động không nói thành lời. Anh ôm và động viên mẹ: “Con trai mẹ về đây rồi”.

Chia sẻ thêm về lý do mẹ không nhận ra con trai dù 2 mẹ con thường xuyên gọi điện, anh Trình nói do bản thân báo với mẹ là Tết mới về nhưng lại về sớm hơn. Ngoài ra, lúc vào nhà, anh bịt kín và giả giọng khác. Tối hôm trước khi gọi điện, mẹ anh Trình vẫn thấy con ở nước ngoài nên không thể ngờ tới việc tối hôm sau con trai đã về nhà.

2 mẹ con ôm nhau xúc động trong khoảnh khắc đoàn tụ sau 7 năm. (Ảnh: cắt từ clip)

Trong thời gian đi làm xa, chàng trai rất nhớ nhà song phải tạm gác lại nỗi nhớ để cố gắng làm việc, tích lũy cho tương lai. Anh Trình là con trai duy nhất trong nhà. Bố đã mất sớm, 2 chị gái đều đã có gia đình riêng. Lần này, anh quyết định về hẳn và dự định tìm công việc ở quê nhà để được ở gần mẹ.

Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình anh Trình khiến bao người xúc động, như một lời nhắc nhở rằng, dù đi xa đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để trở về. Với cha mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất không phải là con cái mang về bao nhiêu thành công, mà đơn giản chỉ là được nhìn thấy con bình an trở về, quây quần bên mâm cơm gia đình.