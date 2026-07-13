Mối quan hệ của em chồng Hà Tăng và Ma Ran Đô

Khoảnh khắc chung khung hình này đang gây chú ý.

Những bức ảnh có sự xuất hiện của các gương mặt nổi tiếng xuất hiện cùng nhau luôn nhận về sự quan tâm, khiến dân tình tò mò về mối quan hệ phía sau. Đó cũng là điều đang diễn ra với khoảnh khắc Ma Ran Đô chụp ảnh cùng Tiên Nguyễn, diễn viên Lê Thị Trâm Anh và Marie Trâm Anh - bạn gái Hiếu Nguyễn.

Từ trái qua: Ma Ran Đô, Marie Trâm Anh, Tiên Nguyễn, Lê Thị Trâm Anh

Trong hình ảnh được Ma Ran Đô đăng tải, trai đẹp này diện suit màu kem nổi bật giữa 3 cô gái trong những thiết kế mang họa tiết đặc trưng của nhà mốt Italy. Khung hình vừa gây ấn tượng bởi sự đồng điệu về phong cách, vừa khiến nhiều người chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc.

Ngay sau khi xuất hiện, khoảnh khắc nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người dành lời khen cho visual nổi bật của cả 4 nhân vật: “Đẹp quá không có còn từ nào để diễn tả”, “10 điểm nha”, “Ai cũng đẹp vậy”, “Đẹp và sang nhé!”,...

Ngoài ra không ít cư dân mạng lại tò mò về mối quan hệ của 2 diễn viên Hoàng Hậu Cuối Cùng với Tiên Nguyễn và Marie Trâm Anh. Thực tế, sự xuất hiện chung này không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều có liên quan đến Tăng Thanh Hà. Được biết đây là sự kiện thời trang do công ty của Tiên Nguyễn tổ chức, mời nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí và thời trang tham gia, trong đó có Ma Ran Đô và Trâm Anh.

Ma Ran Đô và Trâm Anh

Ma Ran Đô được công bố đảm nhận vai Hoàng đế Bảo Đại trong dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Còn Trâm Anh vào vai vũ nữ Lệ Hà - người tình của vua Bảo Đại trong phim. Nữ chính của bộ phim chính là Tăng Thanh Hà, người vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Đây không chỉ là lần đầu tiên các diễn viên này kết hợp trên màn ảnh mà còn là màn tái xuất của Hà Tăng sau 13 năm. Chính vì vậy, việc Ma Ran Đô xuất hiện cùng Tiên Nguyễn càng khiến nhiều người chú ý.

Trong khi đó, Tiên Nguyễn là em chồng của Tăng Thanh Hà và cả hai là cặp chị dâu - em chồng nổi tiếng thân thiết của showbiz Việt. Ở những dịp lễ Tết hay ngày đặc biệt như đám cưới Tiên Nguyễn, Hà Tăng thường cùng các thành viên gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tụ hội, đăng ảnh và tag tên nhau.

Tăng Thanh Hà - Ma Ran Đô cùng các diễn viên trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng

Các thành viên trong gia đình tại hỷ sự của Tiên Nguyễn

Hà Tăng và Tiên Nguyễn cực thân thiết

Khi Hà Tăng tham gia dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tiên Nguyễn không có chia sẻ công khai nào. Song việc ái nữ họ Nguyễn gặp gỡ Ma Ran Đô - bạn diễn của Tăng Thanh Hà - khiến nhiều người cho rằng đây chính là cách ủng hộ của 2 chị em dành cho nhau.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của diễn viên Lê Thị Trâm Anh và Marie Trâm Anh cũng khiến bức ảnh nhận được nhiều sự chú ý hơn. Dù cả 4 người không chia sẻ thêm về dịp gặp mặt và cũng không có sự xuất hiện của Hà Tăng nhưng khoảnh khắc chung khung hình này vẫn đang được quan tâm.

(Ảnh: IGNV)