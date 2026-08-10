Bệnh viện Đại học Kyoto (Nhật Bản) vừa công bố một vụ tai biến y khoa nghiêm trọng xảy ra trong ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não, khi bác sĩ đã nhầm lẫn cắt bỏ mô não khỏe mạnh thay vì khối u khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua trong ca mổ mở hộp sọ do một bác sĩ nam ngoài 40 tuổi trực tiếp thực hiện cho một nữ bệnh nhân ngoài 50 tuổi.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Kyoto, mục đích của ca phẫu thuật là cắt bỏ một khối u lành tính nghi là u màng não có đường kính khoảng 3 cm, nằm tại góc cầu tiểu não - khu vực sâu trong não, nằm giữa tiểu não và thân não.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã nhầm lẫn và cắt bỏ phần mô não bình thường thay vì khối u.

Ảnh: TBS News

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm mô bệnh học ngay trong lúc phẫu thuật đã hai lần cho thấy mẫu mô được lấy không phải khối u. Dù vậy, bác sĩ vẫn cho rằng mình chỉ lấy phải phần rìa của khối u nên mẫu bệnh phẩm không chứa tế bào u, từ đó tiếp tục thực hiện việc cắt bỏ.

Sau ca mổ, bệnh nhân không hồi tỉnh và không thể tự thở. Các bác sĩ tiến hành chụp MRI thì phát hiện khối u vẫn còn nguyên, trong khi amidan tiểu não bên phải cùng vùng mặt bên đến mặt sau của thân não - nơi tập trung trung tâm điều khiển hô hấp - đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Bệnh viện cho biết trước khi phẫu thuật, bệnh nhân chỉ có các triệu chứng như chóng mặt và mất thăng bằng nhẹ, vẫn sinh hoạt bình thường.

Tuy nhiên, sau ca mổ, bệnh nhân hoàn toàn mất khả năng tự thở, phải phụ thuộc vào máy thở và hiện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân cũng không còn cử động được tay chân. Nguyên nhân được cho là do tổn thương vùng thân não chứa các tế bào thần kinh quan trọng điều khiển hoạt động hô hấp.

Tại buổi họp báo ngày 7/8, Giám đốc Bệnh viện Đại học Kyoto, ông Akifumi Takaori, đã công khai xin lỗi bệnh nhân và gia đình.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới bệnh nhân và gia đình vì đã gây ra những tổn thất và lo lắng vô cùng lớn. Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc", ông phát biểu.

Bệnh viện Đại học Kyoto cho biết coi đây là một sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng. Đơn vị này cam kết sẽ dốc toàn lực điều trị cho bệnh nhân, đồng thời thành lập một cuộc điều tra độc lập nhằm làm rõ nguyên nhân, công khai minh bạch thông tin và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với xã hội.

Hiện vụ việc đã được báo cáo tới các cơ quan chức năng của Nhật Bản, bao gồm Bộ Y tế, chính quyền tỉnh và thành phố Kyoto cùng cơ quan cảnh sát. Trong thời gian tới, một ủy ban điều tra độc lập với sự tham gia của các chuyên gia bên ngoài sẽ tiến hành xem xét toàn bộ vụ việc.

Nguồn: TBS News