Mô tô điện mới của Honda được đăng ký tại Việt Nam: Mạnh hơn xe xăng 600cc, sạc nhanh như ô tô, đầy pin chạy hơn 150km

Trong công báo sở hữu công nghiệp số cuối năm, thêm một mẫu xe máy điện mới của Honda xuất hiện. Mẫu mô tô điện này có tên Honda WN7, từng ra mắt thị trường quốc tế từ tháng 9 năm nay. Hiện chưa rõ WN7 có được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới hay không, nhưng với xu hướng làm xe điện hiện nay, không loại trừ khả năng này.

Honda WN7 được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: NOIP

WN7 là mẫu mô tô điện cỡ lớn đầu tiên trong dải sản phẩm hai bánh của Honda, đánh dấu bước chuyển từ các dòng xe điện đô thị sang phân khúc mô tô thiên về trải nghiệm lái. Mẫu xe này được phát triển bởi đội ngũ thiết kế Honda tại Italy phối hợp với trung tâm R&D Nhật Bản, hướng đến một chiếc naked bike chạy điện có hiệu năng tương đương mô tô động cơ đốt trong tầm trung.

Xe giữ dáng naked bike thể thao nhưng vẫn lộ diện rõ nét các chi tiết của xe thuần điện. Ảnh: Honda

Do không còn bình xăng, tổng thể WN7 gọn gàng và mang tính cơ khí rõ rệt. Khối pin lithium-ion được đặt làm trung tâm kết cấu, bao bọc bởi lớp vỏ kim loại tạo hình góc cạnh. Dải đèn định vị ban ngày kéo ngang phần đầu xe, kết hợp với vành 17 inch trước sau và gắp đơn Pro-Arm phía sau, tạo nên dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn gợi nhắc phong cách thiết kế quen thuộc của Honda trên các mẫu mô tô thể thao.

Khung xe dạng không dầm chính được đúc từ hợp kim nhôm, trong đó pin đóng vai trò chịu lực trung tâm. Thiết kế này giúp giảm khối lượng tổng thể và tăng độ ổn định khi vận hành. Hệ thống treo do Showa cung cấp với phuộc trước USD 43 mm và giảm xóc sau gắn với gắp đơn, đều cho phép điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh Nissin sử dụng đĩa đôi phía trước và một đĩa phía sau, đi kèm ABS hai kênh và cảm biến IMU 6 trục hỗ trợ kiểm soát ổn định khi phanh và vào cua.

Xe có kích thước khá lớn. Ảnh: Honda

Sức mạnh của WN7 đến từ động cơ điện, công suất tối đa 50 kW, tương đương khoảng 67 mã lực, mô-men xoắn đạt 100 Nm. Động cơ và bộ điều khiển được tích hợp trong một khối truyền động điện duy nhất, truyền lực qua dây đai nhằm giảm tiếng ồn và rung. Theo công bố, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km mỗi giờ trong 4,6 giây, tốc độ tối đa đạt 129 km mỗi giờ, con số tương đương nhiều mẫu mô tô xăng 600 phân khối.

WN7 có tầm hoạt động khoảng 140 km cho bản tiêu chuẩn và 153 km cho bản còn lại. Khối lượng xe ở mức 217 kg, nhưng nhờ mô-men xoắn tức thời và trọng tâm thấp, khả năng vận hành của xe được cho là tương đương một mẫu mô tô động cơ đốt trong dung tích lớn hơn.

Điểm đáng chú ý trên WN7 là cổng sạc nhanh CCS2, tiêu chuẩn vốn phổ biến trên ô tô điện. Xe có thể sạc đầy qua ổ cắm điện gia đình trong khoảng 5,5 giờ, rút xuống 2,4 giờ với bộ sạc tường 6 kVA, hoặc sạc nhanh từ 20-80% pin trong khoảng 30 phút, tương đương gần 90 km phạm vi di chuyển.

Cổng sạc gắn ở vị trí mà vốn là nắp bình xăng trên xe xăng. Ảnh: Honda

WN7 được trang bị ga điện tử, kiểm soát mô-men xoắn, 4 chế độ lái gồm Standard, Sport, Rain và Eco, cùng chức năng giới hạn tốc độ chủ động khi di chuyển trong đô thị. Màn hình TFT màu 5 inch hiển thị các thông tin vận hành, pin và góc nghiêng, đồng thời hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync để dẫn đường và liên lạc. Một số tiện ích khác gồm chìa khóa thông minh, xi-nhan tự tắt, đèn cảnh báo khẩn cấp và chế độ hỗ trợ dắt xe ở tốc độ thấp. Dưới yên là cốp chứa đồ dung tích khoảng 20 lít, đủ để cất mũ bảo hiểm và vật dụng cá nhân.

Giá của WN7 sẽ không rẻ. Tại Anh, giá xe là 12.999 bảng, tương đương khoảng 460 triệu đồng.

Một số hình ảnh khác của Honda WN7: