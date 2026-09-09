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Mô hình iPhone 18 Pro Max đỏ cherry và iPhone Ultra trắng

Huỳnh Duy
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Trong khi mô hình iPhone 18 Pro Max không thay đổi nhiều về ngoại hình, iPhone Ultra lại gây chú ý với thiết kế màn hình gập hoàn toàn mới.

Càng gần sự kiện “Surprise and Shine” diễn ra ngày 9/9, những thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone 18 mới lại càng được quan tâm hơn.

Trong đó, các mô hình được cho là iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập đang thu hút sự chú ý nhờ hé lộ phần nào thiết kế của những sản phẩm Apple có thể công bố tại sự kiện. Theo AppleInsider, đây vẫn chỉ là các mô hình dựng dựa trên thông tin rò rỉ, chưa phải sản phẩm chính thức.

iPhone 18 Pro Max

Theo các mô hình mới, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể của thế hệ iPhone 17 Pro.

- Ảnh 1.

Mô hình phác hoạ iPhone 18 Pro Max với màu đỏ sẫm . (Ảnh: Apple Insider)

Khi được đo đạc và đặt cạnh các mẫu iPhone hiện tại, kích thước của mô hình gần như tương đồng với iPhone 17 Pro Max. Cụm camera cũng không cho thấy sự thay đổi quá lớn, dù một số nguồn tin cho rằng Apple có thể điều chỉnh một vài chi tiết trên hệ thống camera.

Những khác biệt nếu có nhiều khả năng nằm ở các chi tiết nhỏ thay vì một cuộc thay đổi lớn về ngoại hình. Đây cũng là lý do các nhà sản xuất phụ kiện đã có thể bắt đầu chuẩn bị ốp lưng cho thế hệ iPhone mới.

- Ảnh 2.

iPhone 17 Pro (bên trái) màu trắng khi đặt gần mô hình phác hoạ iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Apple Insider)

Màu sắc có thể trở thành điểm nhận diện dễ thấy hơn. Một trong những tin đồn đáng chú ý là Apple sẽ bổ sung tùy chọn Dark Cherry, với tông đỏ anh đào sẫm. Một số mô hình được chế tác theo màu này đã xuất hiện, dù màu sắc trên bản dựng chưa thể phản ánh chính xác phiên bản thương mại.

Khu vực Dynamic Island cũng được đặt dấu hỏi. Các mô hình bên ngoài không thể cho thấy Apple có thu nhỏ hệ thống cảm biến hay thay đổi cách bố trí camera trước trên iPhone 18 Pro hay không.

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iPhone Ultra

Nếu iPhone 18 Pro được cho là không có nhiều thay đổi về ngoại hình, mẫu iPhone Ultra lại gây chú ý bởi thiết kế hoàn toàn khác.

Mô hình được cho là iPhone màn hình gập sở hữu bản lề có thể hoạt động, các nút bấm có thể nhấn và cụm camera phía sau được hoàn thiện khá sát với một thiết bị thương mại. Đây được xem là bản dựng có độ hoàn thiện cao hơn những mô hình iPhone gập từng xuất hiện trước đó.

- Ảnh 3.

Mô hình phác hoạ mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán của Apple, nổi bật với nút Camera Control và nút nguồn. (Ảnh: Apple Insider)

Ở mặt sau, cụm camera được cho là gồm camera góc rộng, camera góc siêu rộng, đèn flash True Tone và cảm biến LiDAR. Phần camera nhô lên khá rõ so với thân máy, một phần do thiết bị được đồn đoán có thiết kế rất mỏng.

Khi mở hoàn toàn, iPhone Ultra được cho là có màn hình bên trong lớn hơn đáng kể so với iPhone thông thường, chỉ nhỏ hơn một chút so với iPad mini. Kích thước này có thể phù hợp với các tác vụ đa nhiệm, đặc biệt là những ứng dụng hỗ trợ chia đôi màn hình.

Màn hình của mô hình vẫn xuất hiện nếp gấp ở chính giữa. Tuy nhiên, đây có thể không phải hình ảnh phản ánh sản phẩm cuối cùng, bởi Apple được cho là đã tìm cách giảm đáng kể nếp gấp trên màn hình của phiên bản thương mại.

Một camera nhỏ cũng được bố trí ở góc trên bên trái màn hình trong. Khi gập lại, phần gần bản lề được thiết kế với các góc khá sắc, trong khi hai góc đối diện được bo tròn, tạo sự khác biệt rõ rệt về hình dáng so với những mẫu iPhone hiện nay.

- Ảnh 4.

Nút âm lượng và loa ở cạnh trên của mô hình phác họa mẫu iPhone màn hình gập. (Ảnh: Apple Insider)

Dù vậy, toàn bộ hình ảnh đang xuất hiện vẫn chỉ đến từ các mô hình được dựng dựa trên thông tin rò rỉ. Chúng có thể giúp hình dung kích thước và thiết kế bên ngoài, nhưng không đủ cơ sở để xác nhận cấu hình, linh kiện bên trong hay những tính năng mà Apple sẽ trang bị cho sản phẩm chính thức.

Apple dự kiến công bố những thông tin chính thức về thế hệ iPhone mới tại sự kiện diễn ra vào ngày 9/9 tại Mỹ, tương ứng 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Khi đó, thiết kế thực tế của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu iPhone màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra mới được xác nhận.

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iPhone Ultra

iPhone 18 Pro

Apple

iOS 27

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