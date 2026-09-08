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Xiaomi "đánh úp" Apple ngày trước ngày ra mắt iPhone mới

Thế Duyệt
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Đây là lần đầu Xiaomi đưa dòng máy gập vào series số thay vì tách riêng, đồng thời tạo ra một phân khúc hình thái hoàn toàn mới chưa từng có trước đây trong lịch sử hãng này.

Xiaomi chính thức ra mắt Xiaomi 18 Fold tối 7/9, chưa đầy 5 tiếng sau khi Huawei công bố Mate XT 2 cùng ngày. Đây là lần đầu tiên Xiaomi đưa sản phẩm gập vào series số (18) thay vì để riêng dòng MIX Fold, nâng vị thế sản phẩm lên vị trí cao nhất trong toàn bộ dải sản phẩm của hãng.

Xiaomi gọi hình thái mới của máy là "trung gập" - nằm giữa gập ngang cỡ lớn kiểu Galaxy Z Fold và gập dọc nhỏ gọn kiểu Galaxy Z Flip. Máy có màn ngoài 5,38 inch, màn trong khi mở ra đạt 7,58 inch, cả 2 màn cùng tỉ lệ khung hình gần đúng √2:1 - tỉ lệ giấy A4, theo Xiaomi giúp đọc văn bản và xem tài liệu không bị cắt xén nội dung. Máy dày 5,02 mm mỗi nửa khi mở phẳng, 10,68 mm khi gập lại, nặng 219g - số liệu Xiaomi công bố chính thức.

- Ảnh 1.

Xiaomi 18 Fold là điện thoại đầu tiên dùng chip Xuanjie O3, chip tự nghiên cứu thế hệ 2 của Xiaomi, sản xuất trên tiến trình 3 nm của TSMC. Chip dùng thiết kế CPU 10 nhân toàn nhân lớn - 6 nhân siêu lớn cộng 4 nhân lớn, xung nhịp tối đa 4,35 GHz - không có nhân tiết kiệm điện như hầu hết chip di động khác. GPU đi kèm là G2-Ultra NX 16 nhân, hỗ trợ dò tia thế hệ 3. Xiaomi công bố điểm AnTuTu đạt hơn 5,2 triệu, tự nhận là chip di động đầu tiên vượt mốc 5 triệu điểm. Máy còn là thiết bị thương mại đầu tiên dùng RAM LPDDR6 do CXMT - nhà sản xuất chip nhớ nội địa Trung Quốc - tự sản xuất, băng thông đạt 113,8 GB/giây.

- Ảnh 2.

Về camera, Xiaomi 18 Fold dùng 3 ống kính Leica: camera chính độ phân giải 200 MP cảm biến 1/1,56 inch khẩu độ F1,7, camera tele periscope 50 MP khẩu độ F2,8 zoom quang 3,5 lần, và camera siêu rộng 50 MP tiêu cự 17 mm. Ống kính dùng quang học Summilux do Leica hiệu chỉnh màu.

Pin của máy đạt 6.000mAh, dùng công nghệ pin hàm lượng silic cao 20%, mật độ năng lượng 920 Wh/lít - theo Xiaomi giúp tăng dung lượng mà không làm máy dày thêm. Máy hỗ trợ sạc dây 67W, sạc không dây 50W, đạt chuẩn chống nước IPX8. Xiaomi 18 Fold chạy HyperOS 4, tích hợp mô hình AI chạy trực tiếp trên máy mang tên MiMo do Xiaomi tự phát triển.

- Ảnh 3.

Xiaomi 18 Fold có 3 màu: trắng vàng ấm, đen, đỏ Tây Dã - màu chủ đạo trong chiến dịch quảng bá, cùng phiên bản gốm sứ giới hạn 1.500 chiếc. Máy mở bán tại Trung Quốc từ 10 giờ sáng 10/9 với 4 phiên bản tiêu chuẩn: 12 GB + 256 GB giá 10.999 tệ (khoảng 42,7 triệu đồng), 12 GB + 512 GB giá 11.999 tệ (khoảng 46,6 triệu đồng), 16 GB + 512 GB giá 12.999 tệ (khoảng 50,4 triệu đồng), 16 GB + 1 TB dùng RAM LPDDR6 giá 14.999 tệ (khoảng 58,2 triệu đồng). Bản gốm sứ giới hạn cùng cấu hình 16 GB + 1 TB có giá 15.999 tệ (khoảng 62,1 triệu đồng).

- Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên toàn bộ các phiên bản của một mẫu điện thoại Xiaomi đều có giá trên 10.000 tệ. Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, giải thích mức giá tăng đến từ chi phí linh kiện nhớ tăng cao trên toàn ngành, không riêng gì Xiaomi.

Hiện chưa có thông tin liệu Xiaomi 18 Fold có được bán chính hãng tại Việt Nam hay không.

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Xiaomi

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