Ngày iPhone 18 ra mắt đã rất gần: Liệu iPhone 17 sẽ giảm giá, giữ nguyên hay bị khai tử?

Theo thông lệ hàng năm, mỗi khi thế hệ iPhone mới chào sân, dòng sản phẩm tiền nhiệm sẽ lập tức hạ giá để nhường chỗ trên kệ hàng.

Lịch ra mắt dị biệt và áp lực chi phí linh kiện leo thang

Trong nhiều năm qua, kịch bản mua sắm smartphone của người dùng Apple đã trở nên rất dễ đoán. Khi phiên bản kế nhiệm ra mắt vào tháng 9, Apple sẽ chủ động giảm giá khoảng 100 USD đối với các mẫu tiêu chuẩn của năm ngoái. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa biến động giá linh kiện toàn cầu và sự thay đổi trong chiến lược dải sản phẩm khiến thị trường năm nay phức tạp hơn nhiều.

Một trong những rào cản lớn nhất nằm ở chi phí sản xuất phần cứng, đặc biệt là giá chip nhớ liên tục leo thang. Việc giá linh kiện đầu vào bị đẩy lên cao khiến các nhà sản xuất điện thoại gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì biên lợi nhuận. Nếu Apple quyết định giữ nguyên mức giá bán ra cho thiết bị mới mà không muốn cắt giảm lợi nhuận, họ sẽ rất khó hạ giá các mẫu máy thế hệ cũ.

Bên cạnh áp lực chi phí, lịch trình phát hành sản phẩm của Apple năm nay cũng được cho là sẽ có sự xáo trộn lớn. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng Apple sẽ không tung ra phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn trong sự kiện tháng 9. Thay vào đó, hãng có thể chỉ giới thiệu các dòng cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu máy siêu cấp iPhone 18 Ultra hoặc phiên bản màn hình gập.

Do phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn bị hoãn lại, iPhone 17 vẫn sẽ giữ vai trò là chiếc iPhone tiêu chuẩn mới nhất của Apple trong một khoảng thời gian dài hơn lệ thường. Vì vậy, hãng gần như không có động cơ thương mại nào để hạ giá thiết bị này ngay lập tức khi ra mắt dòng Pro mới.

Số phận của iPhone 17: Giữ giá, hạ muộn hay bị "khai tử"?

Thông thường, khi một mẫu iPhone tiêu chuẩn mới trình làng, mẫu máy tiền nhiệm sẽ được giảm giá từ 799 USD xuống còn 699 USD. Tuy nhiên, nếu iPhone 18 tiêu chuẩn xuất hiện muộn hơn đáng kể, lộ trình điều chỉnh giá của iPhone 17 cũng sẽ bị đẩy lùi tương ứng.

Trường hợp iPhone 18 ra mắt muộn, iPhone 17 khi đó đã bước sang tuổi thứ hai. Đến thời điểm đó, thay vì giảm giá niêm yết, Apple hoàn toàn có thể chọn giải pháp ngưng sản xuất iPhone 17 để tập trung vào các dòng máy giá rẻ hơn như iPhone 18e. Đây là chiến lược từng được Táo khuyết áp dụng nhằm đơn giản hóa danh mục sản phẩm và định hình lại phân khúc giá.

Đối với dòng máy cao cấp bao gồm iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, kịch bản lại vô cùng rõ ràng. Theo truyền thống lâu năm của Apple, các mẫu Pro thế hệ cũ sẽ bị gỡ bỏ khỏi Apple Store ngay khi thế hệ Pro mới xuất hiện. Apple sẽ không duy trì bán song song hai thế hệ Pro với mức giá giảm, nhằm tránh việc sản phẩm cũ làm ảnh hưởng đến doanh số của dòng Pro mới ra mắt.

Do đó, những người dùng kỳ vọng vào một mức giá niêm yết "mềm" hơn từ chính Apple Store dành cho iPhone 17 Pro hoặc iPhone 17 Pro Max sau sự kiện thu chắc chắn sẽ phải thất vọng. Tùy chọn mua sắm chính hãng duy nhất trên hệ thống Apple sau sự kiện sẽ là dòng iPhone 18 Pro mới với mức giá (nhiều khả năng) cao hơn, hoặc các phiên bản tiêu chuẩn hiện có như iPhone 17, iPhone 17e và iPhone Air giữ nguyên giá cũ.

Vẫn còn nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng

Mặc dù Apple nhiều khả năng sẽ không điều chỉnh giá bán niêm yết trên hệ thống chính thức, bức tranh tại các đại lý bán lẻ bên thứ ba lại mang đến những tín hiệu tích cực hơn cho người tiêu dùng. Các hệ thống bán lẻ lớn thường chủ động giảm giá mạnh các mẫu Pro tiền nhiệm để dọn dẹp kho hàng trước khi nhập lô máy mới.

Khi Apple công bố ngừng sản xuất iPhone 17 Pro và Pro Max, lượng hàng tồn kho còn lại tại các chuỗi bán lẻ sẽ trở thành mục tiêu săn đón. Để nhanh chóng giải phóng mặt bằng kệ hàng và tối ưu dòng tiền, các đại lý sẵn sàng tung ra các chương trình kích cầu hấp dẫn. Mức giảm giá tại các kênh này có thể đạt tới con số đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Song song đó, thị trường thiết bị đã qua sử dụng và máy tân trang cũng sẽ ghi nhận làn sóng hạ giá rõ rệt. Khi một bộ phận người dùng nâng cấp lên iPhone 18 Pro series, lượng máy iPhone 17 series đẩy ra thị trường thứ cấp sẽ tăng mạnh. Sự gia tăng nguồn cung này tạo ra dư địa giảm giá tốt cho người tiêu dùng muốn sở hữu smartphone cao cấp với chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, người tiêu dùng cần lưu ý về yếu tố thời gian. Lượng hàng tồn kho chính hãng của dòng Pro cũ tại các đại lý bên thứ ba thường hết rất nhanh chỉ sau vài tuần kể từ sự kiện ra mắt. Nếu quyết định mua các dòng máy thế hệ trước, việc theo dõi sát sao mức giá đại lý ngay sau sự kiện ra mắt là điều vô cùng cần thiết.

Nhìn một cách tổng thể, quy luật giảm giá iPhone truyền thống đang chịu sự can thiệp mạnh mẽ từ chi phí sản xuất gia tăng và chiến lược phân tách sản phẩm của Apple. Người dùng không nên kỳ vọng vào một đợt hạ giá niêm yết rộng khắp từ Apple Store ngay sau sự kiện ra mắt thu này.

Dù vậy, cơ hội sở hữu iPhone 17 series với mức giá tốt vẫn hoàn toàn khả thi nếu người tiêu dùng tận dụng khéo léo các đợt xả hàng tồn kho từ đại lý bán lẻ hoặc tham gia vào thị trường máy đã qua sử dụng. Lời khuyên tốt nhất ở thời điểm hiện tại là kiên nhẫn chờ đợi thông điệp chính thức từ sự kiện ra mắt, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kịch bản mua sắm linh hoạt.