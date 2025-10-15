Mixue bán cả bia hơi, 21.000 đồng/ nửa lít

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc (11/10), một thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong đã khiến cái tên Mixue (tên đầy đủ là Mixue Bingcheng) - thương hiệu trà sữa giá rẻ nổi tiếng - một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Thương hiệu vốn được biết đến với nước chanh 4 tệ (khoảng 15.000 đồng) và kem 6 tệ (khoảng 22.000 đồng), nay tuyên bố chi 297 triệu nhân dân tệ (1,1 nghìn tỷ đồng) để mua lại 53% cổ phần của thương hiệu bia tươi Fulu, chính thức lấn sân sang lĩnh vực đồ uống có cồn.

Giới chuyên môn xem đây là động thái thử nghiệm chiến lược mới, nhằm tìm kiếm “đường cong tăng trưởng thứ hai” cho các doanh nghiệp trà sữa đang dần bão hoà. Tuy nhiên, việc “từ trà sữa sang bia” cũng đặt ra không ít thách thức về thói quen tiêu dùng và mô hình vận hành.

Từ thương hiệu trà sữa đến chuỗi bia tươi

Theo thông báo ngày 1/10, Mixue đã chi 285,6 triệu NDT để tăng vốn, nắm 51% cổ phần mới phát hành của bia Fulu, và mua thêm 2% cổ phần với giá 11,2 triệu NDT từ một bên độc lập, qua đó trở thành cổ đông kiểm soát tuyệt đối. Sau giao dịch, Bia Fulu sẽ trở thành công ty con không hoàn toàn sở hữu của Mixue Bingcheng, được hợp nhất vào báo cáo tài chính tập đoàn.

Hãng bia Fulu được thành lập năm 2021, tập trung vào sản phẩm bia tươi rót tại chỗ, gồm nhiều dòng như bia tươi cổ điển, bia trái cây, bia trà... Tính đến 31/8/2025, thương hiệu này đã có 1.200 cửa hàng trên toàn Trung Quốc, phủ khắp 28 tỉnh, thành phố và bắt đầu có lãi từ năm 2024 với lợi nhuận 1,07 triệu NDT.

Mixue cho biết, việc đầu tư này nhằm mở rộng thị trường bia tươi và tạo hiệu ứng cộng hưởng với thương hiệu trà sữa chính cùng chuỗi cà phê “Lucky Cup” mà họ đang sở hữu.

Phóng viên Jimu News ghi nhận vào tối 11/10 tại một cửa hàng Fulu ở phố Kim Thuỷ (Trịnh Châu, Trung Quốc), cảnh tượng khá nhộn nhịp. Cửa hàng nhỏ chưa đầy 10 m², mang phong cách tối giản quen thuộc của “hệ Mixue”, nằm ngay cạnh một cửa hàng Mixue truyền thống.

Bảng giá treo trước cửa cho thấy, giá bia tại đây dao động từ 5,9 tệ đến 14,9 tệ/cốc (500ml) - rẻ chỉ bằng 1/3 đến 1/2 giá bia thủ công phổ biến trên thị trường:

Bia lúa mạch Đức: 5,9 tệ (21.000 đồng)

Bia cam đường quýt: 7,9 tệ (29.000 đồng)

Bia đặc biệt “Ba bát không say”: 14,9 tệ (55.000 đồng)

Một khách hàng họ Lý cho biết, đây là lần đầu cô uống “bia thủ công giá rẻ như vậy” và “vị không tệ chút nào”.

Nhân viên cửa hàng chia sẻ, cửa hàng hoạt động từ 11h đến nửa đêm, cao điểm tập trung trong khung 18h - 22h, phục vụ chủ yếu giới trẻ sau giờ làm hoặc khách mang đi. Cửa hàng không có chỗ ngồi, chỉ bán bia trong ly nhựa niêm phong kèm cảnh báo “Không lái xe sau khi uống rượu”.

Bia Fulu thể hiện rõ nỗ lực “bản địa hoá” sản phẩm: gần 40% sản phẩm là bia vị trà hoặc trái cây, như bia hương trà Long Tỉnh, bia cam đường quýt... Một số dòng bia sữa có nồng độ cồn cực thấp, chỉ 0,5%, hướng đến khách hàng nữ.

Cơ hội hay canh bạc?

Theo chuyên gia, giá thành thấp là nhờ lợi thế chuỗi cung ứng của Mixue - nguyên liệu được thu mua tập trung giúp giảm chi phí tới 18%, và mô hình “bia nấu sẵn tại nhà máy, rót tại cửa hàng” giúp giảm hao hụt 35%.

Tuy nhiên, thương vụ này cũng gây nhiều bàn tán vì yếu tố quan hệ gia đình. Theo thông tin công bố, bà Tian Haixia - người nắm 60,05% cổ phần Bia Fulu - chính là vợ của ông Zhang Hongfu, CEO của Mixue. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là chiến lược “ươm mầm bên ngoài rồi thu về”: thương hiệu được thành lập năm 2021, hoạt động kín tiếng, sau đó mở nhượng quyền vào giữa năm 2023 và bùng nổ tới 1.200 cửa hàng - được cho là hưởng lợi gián tiếp từ hệ thống Mixue.

Mixue khẳng định, mọi định giá đều dựa trên đánh giá độc lập và được hội đồng kiểm toán thông qua, tuân thủ quy định Sở Giao dịch Hong Kong, không gây thiệt hại cho cổ đông nhỏ. Sau giao dịch, bà Tian vẫn giữ 29,43% cổ phần.

Dù vậy, các nhà phân tích lưu ý rằng, mức định giá 2,97 tỷ NDT (11 nghìn tỷ đồng) cho một công ty chỉ lãi 1,07 triệu NDT (3,9 tỷ đồng) tương đương P/E gần 280 lần, cao vượt xa mặt bằng chung ngành đồ uống, khiến tính minh bạch của thương vụ cần được theo dõi thêm.

Thành lập từ năm 1997 tại Trịnh Châu, Mixue hiện đã có hơn 20.000 cửa hàng khắp Trung Quốc, trở thành biểu tượng của “giá rẻ đại chúng”. Tuy nhiên, khi thị trường trà sữa dần bão hoà, việc tìm hướng đi mới là điều tất yếu.

Dẫu vậy, bia và trà sữa là hai ngành có đặc tính tiêu dùng hoàn toàn khác biệt. Trong khi trà sữa phục vụ mọi khung giờ, đối tượng học sinh, nhân viên văn phòng; thì bia chủ yếu được tiêu thụ buổi tối, phục vụ mục đích thư giãn, giải trí - thậm chí bị ảnh hưởng bởi quy định cấm lái xe sau khi uống rượu.

Thống kê tại cửa hàng bia Fulu cho thấy, 70% doanh thu tập trung trong khung 18h - 22h, còn ban ngày gần như vắng khách.

Nhiều người tiêu dùng cũng bày tỏ hoài nghi: “Uống trà sữa là để tiết kiệm, uống bia là để thư giãn, hai thứ này khó hòa vào nhau”.

Từ “bán trà sữa” đến “bán bia”, Mixue đang thử bước đi mạo hiểm nhưng có tính toán, phản ánh nỗ lực tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh ngành trà sữa tăng trưởng chậm lại.

Tuy nhiên, chiến lược giá rẻ có thể không đủ để tái lập kỳ tích, khi bối cảnh tiêu dùng, hành vi khách hàng và rào cản pháp lý của hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn. Liệu Mixue có thể biến ly bia 5 tệ thành “huyền thoại giá rẻ” tiếp theo, hay đây sẽ là một thử nghiệm tốn kém khác? Câu trả lời, vẫn còn phải chờ thị trường chứng minh.

Nguồn: HK01