Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới

Theo Carscoops, dòng xe Mitsubishi Eclipse Cross sẽ bước sang thế hệ thứ hai với phiên bản thuần điện hoàn toàn mới, tên gọi Eclipse Cross EV, sử dụng nền tảng xe điện của Renault Scenic E-Tech, kết hợp với những đường nét thiết kế đặc trưng của Mitsubishi.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược hợp tác giữa Mitsubishi và Renault, sau những mẫu Colt, ASX và Grandis sử dụng nền tảng của hãng xe Pháp.

Về Eclipse Cross EV, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, xếp dưới Outlander PHEV. Sản phẩm này là mẫu xe điện thứ hai của Mitsubishi tại châu Âu, sau chiếc xe đô thị i-MiEV đã ngừng sản xuất.

Về thiết kế, điểm khác biệt lớn nhất so với bản gốc Renault là phần đầu xe với cụm đèn LED tách rời, lưới tản nhiệt và hốc gió được thiết kế mới. Đuôi xe có logo thương hiệu và đèn hậu LED với tạo hình đặc trưng của Mitsubishi .

Phần thân xe gần như giữ nguyên từ Scenic E-Tech, loại bỏ kiểu dáng SUV coupe từng tạo dấu ấn trên Eclipse Cross đời cũ - mẫu xe ra mắt năm 2017 và được cập nhật năm 2020.

Khoang nội thất trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm dọc 12 inch tích hợp Google, giống bản Renault. Xe sở hữu gói an toàn ADAS đầy đủ tính năng. Cabin đủ chỗ cho 5 người và khoang hành lý dung tích 545 lít.

Eclipse Cross EV sử dụng nền tảng Ampr Medium, vốn đang được sử dụng trên các mẫu xe điện như Renault Megane/Scenic E-Tech và Nissan Leaf/Ariya. Ở bản tiêu chuẩn, xe có động cơ điện đặt trước công suất 215 mã lực, kết hợp pin 87 kWh.

Dự kiến, Mitsubishi sẽ bổ sung thêm phiên bản thấp hơn với công suất 168 mã lực và pin 60 kWh. Các thông số kỹ thuật chi tiết hơn sẽ được công bố khi xe ra mắt chính thức.

Mitsubishi Eclipse Cross EV được lắp ráp tại nhà máy Douai ở Pháp và sẽ mở bán độc quyền tại châu Âu. Được biết, nhà máy này cũng là nơi sản xuất các mẫu xe Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech, R5 E-Tech, Alpine A290 và Nissan Micra EV.