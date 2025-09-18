HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới

Lê Tuấn |

Hãng xe Nhật chuẩn bị ra mắt mẫu Eclipse Cross thuần điện mới, là sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật của hãng xe Pháp Renault và phong cách thiết kế của Mitsubishi.

Theo Carscoops, dòng xe Mitsubishi Eclipse Cross sẽ bước sang thế hệ thứ hai với phiên bản thuần điện hoàn toàn mới, tên gọi Eclipse Cross EV, sử dụng nền tảng xe điện của Renault Scenic E-Tech, kết hợp với những đường nét thiết kế đặc trưng của Mitsubishi.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 1.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược hợp tác giữa Mitsubishi và Renault, sau những mẫu Colt, ASX và Grandis sử dụng nền tảng của hãng xe Pháp.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 2.

Về Eclipse Cross EV, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, xếp dưới Outlander PHEV. Sản phẩm này là mẫu xe điện thứ hai của Mitsubishi tại châu Âu, sau chiếc xe đô thị i-MiEV đã ngừng sản xuất.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 3.

Về thiết kế, điểm khác biệt lớn nhất so với bản gốc Renault là phần đầu xe với cụm đèn LED tách rời, lưới tản nhiệt và hốc gió được thiết kế mới. Đuôi xe có logo thương hiệu và đèn hậu LED với tạo hình đặc trưng của Mitsubishi .

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 4.
Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 5.

Phần thân xe gần như giữ nguyên từ Scenic E-Tech, loại bỏ kiểu dáng SUV coupe từng tạo dấu ấn trên Eclipse Cross đời cũ - mẫu xe ra mắt năm 2017 và được cập nhật năm 2020.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 6.
Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 7.
Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 8.

Khoang nội thất trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm dọc 12 inch tích hợp Google, giống bản Renault. Xe sở hữu gói an toàn ADAS đầy đủ tính năng. Cabin đủ chỗ cho 5 người và khoang hành lý dung tích 545 lít.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 9.

Eclipse Cross EV sử dụng nền tảng Ampr Medium, vốn đang được sử dụng trên các mẫu xe điện như Renault Megane/Scenic E-Tech và Nissan Leaf/Ariya. Ở bản tiêu chuẩn, xe có động cơ điện đặt trước công suất 215 mã lực, kết hợp pin 87 kWh.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 10.

Dự kiến, Mitsubishi sẽ bổ sung thêm phiên bản thấp hơn với công suất 168 mã lực và pin 60 kWh. Các thông số kỹ thuật chi tiết hơn sẽ được công bố khi xe ra mắt chính thức.

Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới - Ảnh 11.

Mitsubishi Eclipse Cross EV được lắp ráp tại nhà máy Douai ở Pháp và sẽ mở bán độc quyền tại châu Âu. Được biết, nhà máy này cũng là nơi sản xuất các mẫu xe Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech, R5 E-Tech, Alpine A290 và Nissan Micra EV.

Tags

xe điện

Mitsubishi

Mitsubishi Eclipse Cross

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại