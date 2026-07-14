Mitsubishi bán khủng nhất trong top 10 doanh số xe xăng dầu nửa đầu 2026 tại Việt Nam: Xpander đứng đầu, Destinator góp phần lập công lớn

Dù xe điện bùng nổ, nhóm ô tô động cơ đốt trong vẫn duy trì sức hút riêng. Nửa đầu năm nay, Mitsubishi áp đảo danh sách 10 dòng xe xăng dầu bán chạy nhất khi có 3 đại diện với tổng lượng bán đạt 19.279 chiếc.

Mitsubishi áp đảo lượng xe bán ra trong top 10 nửa đầu 2026

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, trong yop 10 mẫu xe xăng dầu bán chạy nhất nửa đầu năm 2026, Mitsubishi và Ford là hai thương hiệu sở hữu số lượng sản phẩm góp mặt nhiều nhất với cùng 3 mẫu xe. Doanh số tích lũy từ các đại diện thuộc hai hãng này đều vượt mốc 19.000 chiếc.

Trong đó, Mitsubishi dẫn đầu, ghi nhận tổng cộng 19.279 xe bán ra từ các đại diện trong top 10. Đóng góp lớn nhất vào kết quả này là dòng xe MPV Xpander với doanh số đạt 7.791 chiếc. Vị trí tiếp theo thuộc về mẫu SUV cỡ B Xforce với 6.299 chiếc. Xpander duy trì vị thế dẫn đầu nhóm xe MPV động cơ đốt trong, trong khi Xforce nắm giữ vị trí thứ hai ở phân khúc SUV/Crossover cỡ B.

Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2025, mẫu xe Xforce ghi nhận mức tăng trưởng khi tăng thêm 1.724 xe; dòng xe Destinator lần đầu xuất hiện, đạt lượng xe tiêu thụ 5.189 chiếc.

"Tân binh" Destinator cũng góp phần lớn đưa Mitsubishi lên thương hiệu bán nhiều nhất trong top 10 doanh số động cơ đốt trong. Ảnh: Đại lý

Dù vừa gia nhập thị trường từ cuối năm 2025, Destinator đã đóng góp tỷ trọng đáng kể vào tổng doanh số chung của hãng xe Nhật Bản trong hai quý đầu năm 2026. Xét trong phân khúc SUV/Crossover cỡ C, dù Destinator chưa vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc, đây vẫn là đại diện dẫn đầu nếu xét riêng trong nhóm cấu hình 7 chỗ.

Khuyến mãi duy trì góp một phần quan trọng

Bên cạnh các yếu tố về đặc tính sản phẩm, chính sách giá bán cùng các chương trình kích cầu là công cụ hỗ trợ thúc đẩy doanh số của hãng xe Nhật Bản. Hãng duy trì việc đưa ra các chương trình khuyến mãi cho các mẫu xe đều đặn qua từng tháng nhằm áp lực cạnh tranh lên các đối thủ cùng phân khúc. Tháng 7 này cũng vậy, hãng xe Nhật cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ về giá và phụ kiện cho các mẫu xe đang được phân phối.

Tháng này, dòng Xpander gây chú ý nhất về khuyến mãi khi nhận mức hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, đi kèm phiếu nhiên liệu. Trong đó, Xpander Cross nhận ưu đãi trị giá khoảng 70 triệu đồng cùng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng. Bản MT và AT tiêu chuẩn lần lượt được hỗ trợ khoảng 57 triệu và 59 triệu đồng lệ phí trước bạ, kèm phiếu nhiên liệu từ 10 đến 26 triệu đồng. Riêng bản AT Premium, người mua được chọn gói hỗ trợ 100% trước bạ (khoảng 66 triệu đồng) kèm phiếu nhiên liệu 14 triệu đồng, hoặc gói tài chính khoảng 40 triệu đồng kèm lãi suất vay 0% trong 12 tháng.

Xpander là mẫu xe bán chạy nhất của hãng và cũng nhận được khuyến mãi nhiều nhất. Ảnh: Đại lý

Xforce cũng ghi nhận mức khuyến mãi tương đương 100% lệ phí trước bạ trị giá khoảng 60 triệu đồng cho bản GLX và khoảng 66 triệu đồng cho bản Luxury. Đối với phiên bản cao cấp nhất Xforce Ultimate, người mua được khuyến mãi 55 triệu đồng.

Xforce gần đây cũng có sự tăng trưởng doanh số sau khi có bản nâng cấp mới. Ảnh: Đại lý

Với Destinator, phiên bản Ultimate được khuyến mãi 35 triệu đồng cùng gói phim cách nhiệt trị giá 15 triệu đồng. Phiên bản Destinator Premium được áp dụng gói khuyến mãi 35 triệu đồng, 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng và gói phim cách nhiệt trị giá 15 triệu đồng.

Chương trình khuyến mãi được triển khai tiếp cho mẫu sedan cỡ B Attrage. Phiên bản Attrage MT đi kèm khuyến mãi trị giá 46 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Phiên bản Attrage CVT Premium nhận khuyến mãi 43,5 triệu đồng cùng ăng-ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Cuối cùng, mẫu bán tải Triton nhận mức khuyến mãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Cụ thể, mức hỗ trợ chi phí cho bản 2WD AT GLX là khoảng 39 triệu đồng đi kèm phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, bản 2WD AT Premium là khoảng 46 triệu đồng, và bản cao cấp nhất 4WD AT Athlete là khoảng 56 triệu đồng.