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Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An

Gia Linh
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Trong suốt hành trình khám phá, nhiều thí sinh bày tỏ sự thích thú trước cảnh quan hùng vĩ và hệ sinh thái đặc sắc của Tràng An.

Trong khuôn khổ các hoạt động chính thức của cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) diễn ra tại Việt Nam, Ban tổ chức cùng các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có chuyến tham quan, trải nghiệm tại Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình) - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.

Hoạt động không chỉ là điểm nhấn trong hành trình của cuộc thi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và giới thiệu những giá trị văn hóa, thiên nhiên đặc sắc tới bạn bè quốc tế.

Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An - Ảnh 1.

Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An - Ảnh 2.

Thí sinh Miss Multicultural World 2026 khám phá Tràng An.

Trong suốt hành trình, các thí sinh bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp độc đáo của Tràng An. Nhiều đại diện cho biết đây là một trong những điểm đến ấn tượng nhất mà họ từng trải nghiệm, nơi hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và đời sống văn hóa bản địa.

Những hình ảnh và trải nghiệm tại Tràng An cũng được các thí sinh chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của du lịch Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn Tràng An là điểm đến trong khuôn khổ Miss Multicultural World 2026 xuất phát từ định hướng xuyên suốt của cuộc thi: đề cao giá trị đa dạng văn hóa, thúc đẩy giao lưu quốc tế và tạo cơ hội để các đại diện nhan sắc trở thành những đại sứ quảng bá văn hóa, du lịch và các giá trị nhân văn của mỗi quốc gia.


Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An - Ảnh 3.
Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An - Ảnh 4.
Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An - Ảnh 5.
Miss Multicultural World 2026 gây chú ý với hành trình khám phá Di sản Thế giới Tràng An - Ảnh 6.

Thí sinh các nước khoe sắc.

Thông qua chuyến tham quan này, Ban tổ chức mong muốn gửi gắm thông điệp rằng vẻ đẹp không chỉ được thể hiện qua ngoại hình mà còn được bồi đắp bởi tri thức, sự thấu hiểu văn hóa và trách nhiệm gìn giữ các giá trị di sản cho thế hệ tương lai.

Nhân dịp này, Chủ tịch Miss Multicultural World 2026 - Hoa hậu Phan Kim Oanh đã gửi lời cảm ơn tới Sở Du lịch Ninh Bình cùng Ban lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An vì sự hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác của cuộc thi có một hành trình ý nghĩa, an toàn và giàu giá trị trải nghiệm.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ: "Tràng An không chỉ là niềm tự hào của Ninh Bình mà còn là niềm tự hào của Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới. Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến sự yêu thích và ngưỡng mộ của các thí sinh quốc tế trước vẻ đẹp của vùng đất này.

Thay mặt Ban tổ chức Miss Multicultural World 2026, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Sở Du lịch Ninh Bình và Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An vì sự đón tiếp nồng hậu, chuyên nghiệp và đầy trách nhiệm.

Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm tại Tràng An sẽ trở thành những ký ức đẹp đối với các thí sinh, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung tới bạn bè năm châu. Đây cũng chính là tinh thần mà Miss Multicultural World luôn hướng tới: kết nối các nền văn hóa, tôn vinh bản sắc dân tộc và xây dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng quốc tế".

Các thí sinh đều bất ngờ trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Việt Nam.

Trong thời gian tới, các thí sinh Miss Multicultural World 2026 sẽ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thiện nguyện và giao lưu cộng đồng tại Việt Nam trước khi bước vào các phần thi quan trọng của mùa giải năm nay.

Theo Ban tổ chức, Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ hiện đại, đề cao sự đa dạng văn hóa, thúc đẩy giao lưu quốc tế và lan tỏa các giá trị nhân văn. Cuộc thi kỳ vọng xây dựng một cộng đồng kết nối toàn cầu, nơi các đại diện nhan sắc trở thành những đại sứ văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động xã hội, văn hóa và giáo dục.

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Tags

hoa hậu

thí sinh

Ninh Bình

Tràng An

phan kim oanh

Miss Multicultural World 2026

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