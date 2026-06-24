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NTK Thoa Trần đồng hành cùng Miss Multicultural World 2026

DẠ VŨ
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Theo chia sẻ của NTK Thoa Trần, cô đánh giá cao định hướng của cuộc thi khi chú trọng yếu tố văn hóa.

Cuộc thi Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) đang diễn ra tại Việt Nam với sự tham gia của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngày hôm qua (23/6), các người đẹp cùng đại diện ban tổ chức là hoa hậu Phan Kim Oanh đã có chuyến tham quan, giao lưu tại Nhà Quốc hội. Tại sự kiện, dàn thí sinh thu hút sự chú ý khi diện những thiết kế áo dài của NTK Thoa Trần.

NTK Thoa Trần đồng hành cùng Miss Multicultural World 2026 - Ảnh 1.

NTK Thoa Trần.

NTK Thoa Trần đồng hành cùng Miss Multicultural World 2026 - Ảnh 2.

Dàn thí sinh diện áo dài của NTK Thoa Trần khi tham qua Nhà Quốc hội.

Được biết, NTK Thoa Trần tiếp tục nhận lời đồng hành cùng hoa hậu Phan Kim Oanh trong các hoạt động của Miss Multicultural World 2026. Trước đó, nữ nhà thiết kế nhiều lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp do hoa hậu Phan Kim Oanh tổ chức với vai trò nhà tài trợ trang phục dạ hội và thành viên ban giám khảo.

Theo chia sẻ của NTK Thoa Trần, cô đánh giá cao định hướng của cuộc thi khi chú trọng yếu tố văn hóa, tạo cơ hội để các thí sinh quốc tế tìm hiểu về bản sắc và những giá trị truyền thống của Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Thoa Trần được biết đến với các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống và di sản dân tộc. Bên cạnh công việc sáng tạo, cô còn tham gia đào tạo, hướng dẫn các nhà thiết kế trẻ theo đuổi nghề.

NTK Thoa Trần đồng hành cùng Miss Multicultural World 2026 - Ảnh 3.
NTK Thoa Trần đồng hành cùng Miss Multicultural World 2026 - Ảnh 4.

NTK Thoa Trần (ngoài cùng bên trái) không chỉ tài trợ trang phục mà con đồng hành cùng ban tổ chức Miss Multicultural World 2026 và các thí sinh trong hoạt động thăm quan tại Nhà Quốc hội.

Đến với Miss Multicultural World 2026, NTK Thoa Trần cùng các học trò giới thiệu bộ sưu tập áo dài mang tên “Bước chân di sản”. Bộ sưu tập được xây dựng từ cảm hứng về các vùng đất, danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Thông qua các thiết kế áo dài được trình diễn tại cuộc thi, nữ nhà thiết kế mong muốn giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ thời trang. Mỗi thiết kế là sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam trên sân khấu quốc tế.

Miss Multicultural World 2026 không chỉ là sân chơi dành cho các thí sinh đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm. Sự đồng hành của NTK Thoa Trần được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm dấu ấn văn hóa cho cuộc thi năm nay.

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hoa hậu phan kim oanh

NTK Thoa Trần

Miss Multicultural World 2026

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