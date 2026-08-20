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Miễn nhiệm TGĐ Nguyễn Khánh Linh

An Thái
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Ông Linh tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Bông Bạch Tuyết.

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CTCP Bông Bạch Tuyết (mã chứng khoán: BBT) vừa công bố thông tin liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao tại doanh nghiệp.

Ngày 17/8/2026, Bông Bạch Tuyết nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Khánh Linh. Trước khi có thay đổi, ông Linh đồng thời đảm nhiệm ba vị trí gồm Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trong đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Khánh Linh đề nghị HĐQT xem xét, chấp thuận cho thôi giữ chức Tổng Giám đốc kể từ thời điểm HĐQT thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc tại cuộc họp ngày 17/8/2026. Đồng thời, ông cũng đề nghị công ty thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật và sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Bông Bạch Tuyết.

Được biết, ông Nguyễn Khánh Linh (SN 1975), có bằng Thạc sĩ Tài chính. Trước khi tham gia Bông Bạch Tuyết, ông từng giảng dạy tại Đại học Ngân hàng TPHCM, sau đó chuyển sang lĩnh vực đầu tư và giữ nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp tài chính, may mặc cùng nhóm công ty Sài Gòn 3. Hiện ông còn là Chủ tịch HĐQT Đầu tư SGI Holdings (SGI) và Xuất nhập khẩu Y tế TPHCM (mã: YTC).

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HĐQT Bông Bạch Tuyết đã thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Khánh Linh từ ngày 17/8/2026 và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Trang thay ông Linh.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 17/8/2026, trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trước khi được bổ nhiệm, bà Trang là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty.

Bà Ngô Thị Thu Trang đồng thời trở thành người đại diện theo pháp luật của Bông Bạch Tuyết với chức danh Tổng Giám đốc.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, Bông Bạch Tuyết ghi nhận gần 147 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hơn 16 tỷ đồng, tăng gần 82%

Tags

Bông Bạch Tuyết

miễn nhiệm Tổng giám đốc

ông Nguyễn Khánh Linh

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