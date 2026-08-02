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Miền Bắc sắp mưa lớn dài ngày

Nguyễn Hoài
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Chiều tối và đêm nay (2/8), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 90mm. Dự báo từ ngày mai, miền Bắc sẽ đón mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Đêm qua và sáng sớm nay (2/8), miền Bắc và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 1/8 đến 3h ngày 2/8 có nơi trên 50mm như các trạm Tân Tiến (Lào Cai) 95.2mm, Quảng Nguyên (Tuyên Quang) 79.2mm, Cống Lân (Hưng Yên) 56.4mm.

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 90mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất hôm nay từ 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo từ ngày 3-7/8, miền Bắc sẽ đón mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, xen kẽ giữa các đợt nắng trong hôm nay (2/8).

Hà Tĩnh đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực miền Trung ít mưa, nhiệt độ có xu hướng gia tăng, nắng nóng xuất hiện trở lại.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối nay có rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 4-5/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tăng mưa vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

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