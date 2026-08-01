HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp hứng chịu một đợt mưa rất lớn

Nguyễn Hoài
|

Dự báo từ ngày 3-7/8, miền Bắc sẽ hứng chịu một đợt mưa rất lớn và kéo dài. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ chiều tối nay đến ngày mai (2/8), khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định xa hơn, từ ngày 3-7/8, miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa rất lớn trên diện rộng với nhiều cơn mưa lớn có thể xuất hiện liên tiếp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ cũng có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Miền Bắc có khả năng đón một đợt mưa rất lớn từ ngày 3-7/8.

Miền Bắc đang trải qua một mùa hè mưa nhiều. Tính riêng tháng 7, khu vực này hứng chịu 6 đợt mưa lớn, kéo dài trong nhiều ngày.

Trong đó đợt mưa lớn từ ngày 15-18/7 tại khu vực Tây Bắc Bộ, kéo theo lũ quét, sạt lở đất đã để lại hậu quả hết sức nặng nề với 8 người chết, mất tích, 10 người bị thương. Tổng thiệt hại tại Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên là hơn 500 tỷ đồng.

Đợt mưa từ ngày 27-31/7 cũng gây chú ý khi xuất hiện lượng mưa ngày đặc biệt lớn từ 70-160mm, có nơi trên 200mm, riêng Quảng Hà (Quảng Ninh) ghi nhận tổng lượng mưa ngày tới 355mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, trong tháng 8, miền Bắc tiếp tục mưa nhiều, trước mắt là đợt mưa kéo dài suốt những ngày đầu tháng 8. Tổng lượng mưa khu vực này trong tháng 8 có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Thông tin mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp tại địa chỉ http://hymetnet.gov.vn/radar/. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

dự báo thời tiết

mưa lớn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại