Miền Bắc sắp đón mưa to 2 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng gay gắt

Duy Anh |

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chấm dứt khi đón đợt mưa dông từ ngày 16 - 17/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/4) và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa - Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng ở các khu vực trên xu hướng dịu dần từ ngày 15 - 16/4; khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần từ ngày 17/4 do vào thời điểm trên, nước ta khả năng đón đợt không khí lạnh yếu cuối mùa gây mưa đông, giảm nhiệt.

Miền Bắc sắp đón mưa to 2 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Tiền phong).

Cụ thể, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực Tây Bắc Bộ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-19/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế từ ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần; riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 22-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của nhân viên ngân hàng Ngô Anh Tuấn SN 1999
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
