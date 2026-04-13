Miền Bắc sắp đón mưa to 2 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (13/4) và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa - Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi - Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng ở các khu vực trên xu hướng dịu dần từ ngày 15 - 16/4; khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần từ ngày 17/4 do vào thời điểm trên, nước ta khả năng đón đợt không khí lạnh yếu cuối mùa gây mưa đông, giảm nhiệt.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Tiền phong).

Cụ thể, theo dự báo của cơ quan khí tượng, khu vực Tây Bắc Bộ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-20/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ chiều tối 16-17/4 và từ chiều tối 18-19/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế từ ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần; riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 22-37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 24-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.