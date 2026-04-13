Vụ 4 người tử vong trong nhà: Người dân phát hiện điều bất thường vào 2 ngày trước

Duy Anh (tổng hợp) |

Kết quả điều tra ban đầu vụ 4 người tử vong ở xã Cát Tiến nghi do một nạn nhân đốt xăng, rơm để tự tử.

Liên quan vụ 4 người tử vong ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), sáng 13/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Nguyên nhân có thể là do bà ngoại - tức bà Trần Thị Đ. (SN 1963) sử dụng xăng dầu, rơm rạ để tự sát dẫn đến hậu quả đau lòng.

"Đến giờ này, Cơ quan điều tra xác định không có tội phạm. Vụ án làm 4 người chết, trong đó có bà ngoại, một người mẹ, 2 người cháu ngoại sinh đôi 15 tuổi" - báo Gia Lai thuật lời Thiếu tướng Lê Quang Nhân.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang hỗ trợ, phối hợp cùng Công an tỉnh tập trung khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để có kết luận cuối cùng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Người lao động).

Tờ PL TPHCM dẫn lời kể của một người dân cho biết, 2 ngày trước khi vụ việc xảy ra, người dân phát hiện bà Đ. có dùng can nhựa đi mua xăng và có gửi 5 chỉ vàng cho người quen.

Trước đó, khoảng 14h ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện phát hiện tại nhà em gái là bà Trần Thị Đ. có 4 người tử vong. Các nạn nhân gồm: bà Trần Thị Đ., chị Trần Thị C. (37 tuổi, con gái bà) và 2 cháu ngoại của bà Đ. Các thi thể đều bị cháy xém.

Hiện trường ghi nhận có nhiều rơm bị đốt cháy (Ảnh: Pháp luật TP HCM).

Căn nhà xảy ra sự việc rộng khoảng 50 m2, nằm ở khu vực thưa dân, cách nhà hàng xóm gần 100m. Bên ngoài không có dấu hiệu cháy lan hay bất thường.

Báo VnExpress dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho hay, chị C. là công nhân làm việc gần nhà, sau ly hôn đưa 2 con về sống cùng mẹ. Bà Đ. làm ruộng, đồng thời chăm sóc 2 cháu ngoại. Gia đình thuộc diện hộ nghèo.

