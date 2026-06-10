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Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, chấm dứt mưa dông

Duy Anh
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Theo dự báo, miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa rào, cục bộ mưa to, thời tiết khá mát mẻ đến hết ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 12/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 12-14/6, khu vực này có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng ngày 13-14/6 có nắng nóng diện rộng. Khu vực vùng núi từ khoảng ngày 13-14/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Từ khoảng đêm 15/6, Bắc Bộ khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, chấm dứt mưa dông - Ảnh 1.

Ngày mai, mưa dông xuất hiện cục bộ tại phía Tây Bắc Bộ, thời tiết khá mát mẻ (Ảnh: VTC News).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

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