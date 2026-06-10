Bắt Trần Thị Duyên SN 1987 trong chòi hoang

Trần Thị Duyên và một đối tượng khác bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 10/6, Công an TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình kiểm tra hành chính tại một chòi hoang thuộc ấp 6, xã Tân An, lực lượng Công an xã Tân An đã phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Đức Tuấn (SN 1992, ngụ xã Tân An) và Trần Thị Duyên (SN 1987, ngụ xã Bình Minh) đang chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ tự chế cùng nỏ thủy tinh có chứa chất nghi là ma túy đá.

Ngay sau đó, Công an xã Tân An đã lập biên bản vụ việc, niêm phong tang vật theo đúng quy định và đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng Công an xã Tân An trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.