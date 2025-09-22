Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (ngày 22/9), ở phía Bắc có khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển xuống nước ta.

Không khí lạnh năm nay được dự báo đến sớm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, đây là những đợt lạnh yếu, hoạt động chưa ổn định.

Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ.

Đáng chú ý, theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Khối không khí lạnh từ Trung Quốc đang di chuyển xuống có thể làm thay đổi hướng đi, cường độ cũng như vùng tác động của siêu bão Ragasa.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của siêu bão Sagasa ngày 22/9 (Ảnh: NCHMF).

Cụ thể, bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào 13h ngày 22/9, tâm siêu bão Ragasa cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Khoảng chiều tối đến đêm nay, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

Sau khi đi vào Biển Đông, siêu bão Ragasa tiếp tục di chuyển nhanh hơn, duy trì cường độ bão mạnh cấp 17, gió giật trên cấp 17 trong ngày 22 - 23/9.

Dự báo đến 13h ngày mai 23/9, tâm siêu bão nằm trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, tốc độ di chuyển 20 - 25 km/giờ. Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa, vùng biển khu vực bắc và giữa Biển Đông sẽ có sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền hoạt động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nhiều khả năng bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (trọng tâm từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

Trong công điện gửi các bộ, ngành ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo 9 địa phương (Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế) triển khai ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần: quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.