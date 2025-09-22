Bắt, khám xét nơi ở của Nguyễn Phi Định

Bắt 2 thân tín của "ông trùm" 9X

Ngày 19/9, thông tin từ Công an thành phố Huế cho hay, các lực lượng chức năng đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô lớn.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại lớn cho trật tự xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, trong đó có đối tượng Nguyễn Phi Định (sinh năm 1997).

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Phi Định cùng với Trần Quốc Huy (sinh năm 1994) cùng trú tại Nghệ An là 2 đối tượng thân tín của đối tượng cầm đầu Phạm Duy Phú (sinh năm 1992) trong đường dây trên, thông tin này được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.

Lực lượng công an khám xét căn hộ, nơi các đối tượng sản xuất giấy tờ giả (Ảnh: Nhà báo và Công luận).

Trong đường dây này, "ông trùm" Phạm Duy Phú đã xây dựng một đế chế tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ.

Theo đó, Phú cùng Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đã sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) để đặt "công xưởng".

Bên trong căn hộ này có đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại như: Máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt mua trên mạng. Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Cơ quan Công an điều tra làm việc với đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả (Ảnh: TTXVN).

"Mê cung" trong khâu vận chuyển giấy tờ giả, việc truy vết vô cùng khó khăn

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác; tạo thành một mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố.

Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại TP. Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án quyết định thời cơ "cất vó" đã chín muồi. Một kế hoạch đánh án chi tiết, tỉ mỉ đã được vạch ra. Nhiều tổ công tác được thành lập, đồng loạt di chuyển đến các địa điểm tại Nghệ An và Hà Nội.

Chỉ trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của Phú tại TP. Vinh và nơi ở của các đối tượng chủ chốt trong đường dây tại TP. Hà Nội. Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm đã bị bắt giữ trong sự ngỡ ngàng, thông tin này được thuật lại trên báo Thừa Thiên Huế.

Sau khi tiến hành khám xét "công xưởng" và nơi ở của các đối tượng, báo CAND dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết đã thu giữ tại chỗ tang vậ gồm 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất.