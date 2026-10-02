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Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, trời chuyển lạnh

Duy Anh
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Theo dự báo, từ đêm mùng 4 đến sáng 5/10, Bắc Bộ sẽ có mưa, nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển mát, có nơi chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/10), có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Khoảng chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế.

Từ đêm 4/10, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–22 độ, vùng núi cao 14–17 độ.

Do tác động của không khí lạnh, từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 4/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, trời chuyển lạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Lao động).

Báo Thanh niên thuật lại khuyến cáo của chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan cho biết: Đợt nắng nóng hiện tại ở Bắc và Trung bộ tương đối bất thường vì xuất hiện trễ hơn trung bình nhiều năm.

Những ngày vừa qua nắng nóng khiến nền nhiệt cao nhưng trong chiều tối nay không khí lạnh về sẽ tạo ra sự chênh lệch cao về mức nhiệt giữa 2 khối không khí trái ngược nhau về bản chất. Do vậy, khả năng cao sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ…, người dân cần đặc biệt chú ý.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 1 và ngày 2/10

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 20-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau
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