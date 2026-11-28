Microsoft lần đầu trao chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp cho FPT, ghi nhận năng lực triển khai AI tự chủ từ phát triển, vận hành đến bảo mật trên quy mô lớn.

FPT trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu được Microsoft trao chứng nhận Đối tác Tiên phong Cao cấp (Frontier Advanced Specialization), ghi nhận năng lực triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) tự chủ trên hệ sinh thái công nghệ của tập đoàn Mỹ.

Chứng nhận đánh giá khả năng triển khai AI tự chủ (Agentic AI) toàn diện của đối tác, từ thiết kế, phát triển, triển khai đến quản trị và bảo mật. Đây là cấp độ công nhận chuyên môn cao, tiếp nối việc FPT được Microsoft công nhận là Frontier Partner vào tháng 5/2026.

FPT ghi dấu ấn toàn cầu với năng lực triển khai AI tự chủ được Microsoft công nhận.

Khác với các ứng dụng AI thông thường chủ yếu hỗ trợ con người xử lý từng tác vụ, AI tự chủ có khả năng tiếp nhận mục tiêu, phân tích tình huống, lập kế hoạch và phối hợp thực hiện nhiều công việc thông qua các tác nhân AI (AI Agent).

Công nghệ này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tái thiết kế quy trình vận hành, nâng cao năng suất và hình thành phương thức hoạt động mới.

Để đạt chứng nhận, FPT phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn của Microsoft, gồm bốn chứng nhận chuyên sâu về Microsoft 365 Copilot, AI trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure, bảo mật dữ liệu và quản lý định danh, truy cập.

Doanh nghiệp cũng cần có đội ngũ chuyên gia sở hữu chứng chỉ về chuyển đổi AI và phân tích dữ liệu trên Microsoft Fabric, đồng thời vượt qua quy trình kiểm toán độc lập của bên thứ ba.

Các tiêu chí này không chỉ đánh giá khả năng phát triển ứng dụng AI riêng lẻ mà còn yêu cầu đối tác làm chủ đồng bộ nền tảng dữ liệu, bảo mật, quản trị và hạ tầng công nghệ để đưa AI vào vận hành.

Ông Frank Bignone, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Chiến lược và Tăng trưởng doanh nghiệp FPT Software, cho biết: “AI doanh nghiệp đang bước sang giai đoạn phát triển mới, từ những công cụ hỗ trợ ứng dụng AI sang các mô hình vận hành tự chủ, nơi con người và các tác nhân AI phối hợp với nhau trên quy mô lớn”.

Chứng nhận là dấu mốc trong quá trình phát triển năng lực AI của FPT, đồng thời củng cố khả năng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển hóa công nghệ thành phương thức vận hành mới và giá trị kinh doanh có thể đo lường.

Hiện FPT có hơn 3.000 kỹ sư sở hữu chứng chỉ của Microsoft, chuyên môn trong các lĩnh vực AI, học máy và điện toán đám mây Azure. Theo đại diện Microsoft, FPT có đội ngũ hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường năng lực AI trên toàn cầu, tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng triển khai các chương trình chuyển đổi AI an toàn và có khả năng mở rộng.

Tháng 6 vừa qua, hai tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI tại châu Á, tập trung vào ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc.

FPT cũng được Microsoft trao giải Đối tác xuất sắc của năm 2026 tại Malaysia, trong số hơn 4.500 hồ sơ đề cử trên toàn cầu.