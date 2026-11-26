Nguyên mẫu Mercedes chỉ gồm khung gầm trần, hai ghế ngồi và mô-tơ điện vừa lộ diện khi chạy thử.

Các tay săn ảnh vừa ghi lại hình ảnh một nguyên mẫu Mercedes-Benz có cấu hình khác thường. Mẫu xe này không có cabin hay thân vỏ như những chiếc xe thử nghiệm thông thường. Thay vào đó, toàn bộ khung gầm, hệ thống treo và linh kiện điện tử đều lộ ra bên ngoài. Hiện tại, Mercedes chưa đưa ra thông tin chính thức nào về mẫu thử này.

Mẫu xe đặc biệt đang được Mercedes nghiên cứu. Ảnh: Carscoops

Nguyên mẫu Mercedes chỉ có khung gầm trần và sàn gỗ

Cụ thể, chiếc xe dùng khung gầm sơn đen, nhiều khả năng làm từ thép và có kết cấu hạng nặng. Khung gầm này không giống bất kỳ nền tảng nào Mercedes đang sử dụng. Ngay cả Mercedes G-Class với kết cấu thân trên khung cũng có thiết kế khác so với mẫu thử.

Ở phía trước, nguyên mẫu Mercedes được trang bị một số linh kiện điện tử và hai đèn LED cỡ nhỏ. Bên cạnh đó, tháp giảm xóc cũng lộ rõ khi quan sát từ bên ngoài. Hệ thống treo của xe dường như được điều khiển điện tử.

Khu vực ngồi chỉ gồm hai ghế, không có mui hay cửa. Sàn xe và bảng táp-lô dường như được làm từ gỗ. Ngoài ra, cả hai người ngồi trên xe đều thắt dây đai an toàn kiểu xe đua. Trong khi đó, kỹ sư ngồi ở ghế phụ đang theo dõi dữ liệu trên máy tính xách tay.

Phía sau xe cũng không có thân vỏ. Do đó, các tay đòn của hệ thống treo và cụm đèn LED nhỏ đều hiện rõ.

Về hệ truyền động, mẫu thử của Mercedes là xe thuần điện và không có động cơ đốt trong. Một mô-tơ điện cỡ lớn được đặt tại trục sau. Khác với các mẫu xe điện Mercedes hiện hành, xe không dùng bộ pin đặt dưới sàn. Thay vào đó, một bộ pin cỡ nhỏ được treo phía sau trục sau.

Hệ thống khung gầm của xe khác hoàn toàn các mẫu xe đang có trên thị trường. Ảnh: Carscoops

Mercedes chưa công bố mục đích của mẫu xe thử nghiệm

Hiện tại, mục đích thực sự của nguyên mẫu vẫn chưa được làm rõ. Đây có thể là giai đoạn phát triển ban đầu của một mẫu xe Mercedes mới. Ngoài ra, chiếc xe cũng có thể phục vụ việc nâng cấp một mẫu xe hiện có. Một khả năng khác là Mercedes đang phát triển bộ khung dùng chung cho nhiều dòng xe.

Bên cạnh đó, nguyên mẫu có thể được dùng để thử nghiệm bộ pin cải tiến, mô-tơ sau mới hoặc các chi tiết treo mới. Carscoops cho rằng đây có thể là xe thử nghiệm giai đoạn đầu cho một nền tảng xe điện mới. Mặt khác, cấu hình hai chỗ ngồi gợi đến khả năng về một mẫu xe thuần điện hai chỗ. Tuy vậy, Mercedes chưa từng công bố kế hoạch nào cho dòng xe như vậy.

Trong khi đó, chiến lược xe điện hiện tại của Mercedes tập trung vào CLA, C-Class và GLC thế hệ mới. Hãng xe Đức cũng sẽ loại bỏ EQE và EQE SUV khỏi danh mục sản phẩm. Đồng thời, EQS sẽ được thay thế bằng phiên bản S-Class thuần điện khi kết thúc vòng đời.

Ở phân khúc hiệu suất cao, Mercedes-AMG đã ra mắt GT 4-Door Coupe thuần điện trước đó trong năm 2026. Mẫu xe này được định vị để cạnh tranh với Porsche Taycan. Sau đó, AMG tiếp tục giới thiệu mẫu GT SUV có liên quan. Cả hai mẫu xe đều được phát triển trên nền tảng AMG.EA.