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Mẹo lột vỏ khoai tây cực nhanh không cần dùng dao

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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Với mẹo khứa nhẹ rồi luộc nhanh, lớp vỏ khoai tây sẽ dễ dàng bong ra mà không cần gọt, giúp việc sơ chế khoai tây nhanh gọn hơn.

Khoai tây là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn nhưng công đoạn gọt vỏ thường mất thời gian, nhất là khi cần sơ chế số lượng lớn. Với cách làm đơn giản dưới đây, bạn có thể bóc lớp vỏ nhanh hơn mà không phải dùng dụng cụ gọt chuyên dụng.

Cách lột vỏ khoai tây nhanh chóng

Trước tiên, rửa kỹ khoai tây dưới vòi nước để loại bỏ đất, cát và bụi bẩn bám trên bề mặt, sau đó lau hoặc để khoai ráo nước. Tiếp đến, dùng dao khứa một đường mỏng vòng quanh củ khoai, chú ý không cắt quá sâu vào phần thịt.

Đun một nồi nước trên bếp, cho khoai tây vào và luộc khoảng 2-3 phút với lửa lớn. Khi khoai bắt đầu mềm nhẹ và đường khứa trên vỏ có dấu hiệu tách ra, tắt bếp, vớt khoai ra ngoài.

Đợi khoai nguội bớt rồi đặt lên thớt hoặc cầm chắc trong tay. Dùng tay bóc từ phần đường khứa, lớp vỏ lúc này sẽ dễ dàng tách khỏi củ. Tiếp tục lột cho đến khi toàn bộ phần vỏ được loại bỏ.

Mẹo lột vỏ khoai tây cực nhanh không cần dùng dao - Ảnh 1.

Với mẹo khứa nhẹ rồi luộc nhanh, lớp vỏ sẽ dễ dàng bong ra, giúp việc sơ chế khoai tây nhanh gọn hơn.

Những lưu ý khi sơ chế khoai tây

Sau khi bóc vỏ, nên cắt khoai tây thành từng miếng phù hợp với món ăn và chế biến sớm. Khoai tây đã gọt nếu để lâu ngoài không khí dễ bị thâm, ảnh hưởng đến màu sắc và chất lượng món ăn.

Nếu chưa sử dụng hết, có thể cắt khoai thành miếng nhỏ, cho vào túi hoặc hộp đựng thực phẩm, đóng kín rồi bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh. Cách này giúp kéo dài thời gian sử dụng và thuận tiện cho những lần chế biến sau.

Khi cần nấu ăn, lấy khoai ra khỏi ngăn đông và ngâm trực tiếp trong nước lạnh để rã đông. Sau khi khoai mềm trở lại, có thể để ráo nước rồi chế biến theo nhu cầu.

Ngoài ra, nếu muốn giảm mùi đặc trưng của khoai tây, có thể ngâm khoai trong nước ấm pha loãng với giấm khoảng 3-5 phút. Sau đó, rửa lại bằng nước sạch, để ráo và chế biến ngay để khoai giữ được độ tươi ngon.

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Tags

khoai tây

Lột vỏ khoai tây

sơ chế

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