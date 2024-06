Mẹo chống say xe 3 triệu view viral khắp TikTok: Nguyên liệu đến từ 1 loại củ quen thuộc của người Việt, hội chị em tag nhau vì rất dễ!

Say xe là một trong những nỗi ám ảnh của nhiều người, triệu chứng thường gặp là chóng mặt, buồn nôn, đổ nhiều mồ hôi...

Thời gian gần đây, một đoạn clip chia sẻ mẹo chống say xe bằng khoai lang sống đang viral khắp TikTok. Chủ video là "Cô Yến Mẹo Hay" - kênh TikTok chuyên chia sẻ những mẹo vặt hay ho, thiết thực trong cuộc sống.

Trong đoạn video, cô Yến chia sẻ mẹ của cô ngày còn trẻ thường bị say tàu xe rất nặng, tuy nhiên 50 năm nay bà áp dụng mẹo chống say xe này để tự tin đi du lịch cùng cả gia đình. Cô chia sẻ cách thực hiện như sau: " Chuẩn bị 1-2 củ khoai lang sống, rửa sạch, cạo hoặc gọt vỏ, thái miếng nhỏ. Trước khi lên xe thì từ từ ăn khoai lang sống, ngồi trên xe thì nhón tay lấy khoai ăn như nhai kẹo. Khoai lang sống chống co thắt, giúp trung hòa axit trong dạ dày, giảm cảm giác buồn nôn, khó chịu".

"Cô Yến Mẹo Hay" chia sẻ cách chống say xe bằng củ khoai lang.

Đoạn video ngắn ngủi, mộc mạc, chia sẻ mẹo vặt chống say tàu xe của cô Yến hiện đã ghi nhận hơn 3 triệu lượt xem. Rất nhiều chị em tag bạn bè, người thân vào học hỏi kinh nghiệm.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội): Mẹo chống say tàu xe bằng khoai lang sống là cách mà trong dân gian đã áp dụng từ lâu. Tuy nhiên hiệu quả tới đâu còn tùy thuộc vào thể trạng của từng người. Theo Đông y, khoai lang có nhiều tên như cam thử, phiên chử. Củ khoai tính bình, ngọt, có tác dụng bồi bổ cơ thể, ích khí, cường thận, kiện vị, tiêu viêm, thanh can, lợi mật, sáng mắt. Cần lưu ý rằng không nên ăn quá nhiều khoai lang sống vì dễ gây cảm giác đầy hơi, ợ nóng...

3 thực phẩm khác giúp giảm say tàu xe hiệu quả không kém khoai lang

1. Sử dụng gừng

Theo y học cổ truyền gừng là loại củ có vị cay, tính âm, còn gọi là sinh khương có tác dụng phát tán phong hàn, chống nôn ói.

Bạn có thể sử dụng trà gừng, kẹo gừng hoặc ngậm vài lát gừng mỏng để điều trị chống say xe. Không những vậy, bạn cũng có thể cắt một lát gừng tươi cầm trên tay, lúc ngồi trên xe ô tô đặt ở dưới lỗ mũi để cho mùi vị hăng, cay bay vào trong mũi.

Bạn có thể sử dụng trà gừng, kẹo gừng hoặc ngậm vài lát gừng mỏng để điều trị chống say xe.

Ngoài ra, đắp gừng lên rốn có thể cải thiện tình trạng say tàu xe, say sóng hiệu quả hơn cả uống thuốc, lại không phải lo tác dụng phụ.

2. Dùng vỏ cam

Trong y học cổ truyền, từ lâu vỏ cam đã được ví như vị thuốc tốt cho dạ dày, tiêu đờm, chữa ho, nôn mửa và giảm tức ngực hiệu quả.

Một giờ trước khi lên ô tô, bạn chỉ cần gấp vỏ cam tươi lại, dùng ngón tay bóp vào lỗ mũi vài giọt tinh dầu vỏ cam. Đồng thời giữ vỏ cam trên tay hít hà liên tục sẽ có thể chống say tàu xe rất hiệu quả.

3. Dùng vỏ bưởi

Trong Đông y, vỏ bưởi có vị đắng, cay, thơm, tính bình, có tác dụng trừ phong, hóa đờm, tiêu báng tích, tiêu phù thũng. Phần vỏ bưởi có chứa nhiều tinh dầu, có thể sử dụng để trị chứng ăn uống không tiêu, hỗ trợ buồn nôn ốm nghén ở phụ nữ. Trong dân gian, vỏ bưởi có thể được sử dụng để chống buồn nôn do say xe.

Bạn chỉ cần bỏ vào khẩu trang của bạn 1 miếng vỏ bưởi là chúng sẽ phát huy hiệu quả. Tinh dầu bưởi có mùi thơm dễ chịu, vì thế có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi di chuyển trên xe. Nó làm giảm nguy cơ nôn ói vì tàu xe rất nhiều.