Mẹ ruột Khánh Ly: Lái ô tô loại xịn nhất, không ra khỏi phòng nếu không làm 1 việc

Mới đây, tại tập đầu tiên chương trình Chân dung Khánh Ly, bạn hàng xóm của nữ danh ca ở phố Hàng Bông là bà Bùi Tường Vân đã tiết lộ về mẹ ruột Khánh Ly.



Bà Vân nói: "Tôi nhớ mãi hình ảnh của mẹ Mai (tên thật của Khánh Ly) là đi ô tô, búi tó đằng sau hay mặc áo dài màu hồng tới nhà 106 Hàng Bông để thăm bà cụ (mẹ chồng). Tôi chỉ chơi với Mai thôi vì hai đứa tôi bằng tuổi nhau".

Một bạn thân khác là bà Bùi Song Nga cũng nói: "Người ta thời đó chỉ mặc áo cánh nhưng mẹ của Mai lúc nào cũng phải mặc áo dài. Bà ấy là người phụ nữ tân thời, tân tiến, ngay lúc bấy giờ đã son phấn, đi guốc cao gót. Bà ấy còn tự lái xe ô tô, lái cực kỳ giỏi. Ấn tượng của tôi là bà ấy đi loại xe ô tô xịn nhất lúc bấy giờ".

Khánh Ly chia sẻ: "Tôi không hiểu vì sao tôi phải xa bố tôi và tôi cũng không hiểu vì lí do gì mẹ tôi có thể quên bố một cách dễ dàng như thế. Bây giờ thì tôi hiểu vì thời gian bố mẹ tôi ở bên cạnh nhau ngắn quá, không đủ để mẹ nhớ về bố tôi.

Mẹ tôi là một người đẹp. Bà đẹp lắm! Và bà rất kỹ, không bao giờ bước ra khỏi phòng ngủ mà không trang điểm. Đó là điều khác biệt giữa tôi và mẹ tôi.

Đó cũng là điều khiến mẹ tôi ít gần gũi, quan tâm đến tôi vì tôi hoàn toàn không giống mẹ ở điểm gì. Với mẹ, tôi là đứa xấu nhất nhà, lì lợm và nghịch ngợm như một thằng con trai.

Tôi không cãi mẹ nhưng mẹ nói tôi không làm. Càng lớn lên, tình cảm giữa mẹ con tôi càng xa cách. Tôi thấy rõ một điều là tôi không được như ý bà muốn. Tôi không xinh đẹp, không tài giỏi, không có gì hơn ai. Tôi là sự thất bại của bà.

Tôi có thêm những đứa em cùng mẹ khác cha. Chúng tôi có hai người bố, hai bà nội và không có sự phân biệt giữa các anh chị em.

Tôi chấp nhận điều đó và tôi hãnh diện rằng, nếu mẹ không thương tôi thì bố lại là người thương tôi nhiều hơn. Đó là sự bù trừ và an ủi tôi. Dẫu gì đi chăng nữa tôi vẫn nhớ mẹ và yêu mẹ tôi vì bà là mẹ của tôi".