HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẹ ruột Khánh Ly: Lái ô tô loại xịn nhất, không ra khỏi phòng nếu không làm 1 việc

Tùng Ninh |

"Bà ấy là người phụ nữ tân thời, tân tiến, ngay lúc bấy giờ đã son phấn, đi guốc cao gót", bạn của Khánh Ly nói.

Mới đây, tại tập đầu tiên chương trình Chân dung Khánh Ly, bạn hàng xóm của nữ danh ca ở phố Hàng Bông là bà Bùi Tường Vân đã tiết lộ về mẹ ruột Khánh Ly.

Mẹ ruột Khánh Ly: Lái ô tô loại xịn nhất, không ra khỏi phòng nếu không làm 1 việc- Ảnh 1.

Mẹ Khánh Ly (hình ảnh trong phim tư liệu do diễn viên đóng).

Bà Vân nói: "Tôi nhớ mãi hình ảnh của mẹ Mai (tên thật của Khánh Ly) là đi ô tô, búi tó đằng sau hay mặc áo dài màu hồng tới nhà 106 Hàng Bông để thăm bà cụ (mẹ chồng). Tôi chỉ chơi với Mai thôi vì hai đứa tôi bằng tuổi nhau".

Một bạn thân khác là bà Bùi Song Nga cũng nói: "Người ta thời đó chỉ mặc áo cánh nhưng mẹ của Mai lúc nào cũng phải mặc áo dài. Bà ấy là người phụ nữ tân thời, tân tiến, ngay lúc bấy giờ đã son phấn, đi guốc cao gót. Bà ấy còn tự lái xe ô tô, lái cực kỳ giỏi. Ấn tượng của tôi là bà ấy đi loại xe ô tô xịn nhất lúc bấy giờ".

Khánh Ly chia sẻ: "Tôi không hiểu vì sao tôi phải xa bố tôi và tôi cũng không hiểu vì lí do gì mẹ tôi có thể quên bố một cách dễ dàng như thế. Bây giờ thì tôi hiểu vì thời gian bố mẹ tôi ở bên cạnh nhau ngắn quá, không đủ để mẹ nhớ về bố tôi.

Mẹ tôi là một người đẹp. Bà đẹp lắm! Và bà rất kỹ, không bao giờ bước ra khỏi phòng ngủ mà không trang điểm. Đó là điều khác biệt giữa tôi và mẹ tôi.

Mẹ ruột Khánh Ly: Lái ô tô loại xịn nhất, không ra khỏi phòng nếu không làm 1 việc- Ảnh 2.

Đó cũng là điều khiến mẹ tôi ít gần gũi, quan tâm đến tôi vì tôi hoàn toàn không giống mẹ ở điểm gì. Với mẹ, tôi là đứa xấu nhất nhà, lì lợm và nghịch ngợm như một thằng con trai.

Tôi không cãi mẹ nhưng mẹ nói tôi không làm. Càng lớn lên, tình cảm giữa mẹ con tôi càng xa cách. Tôi thấy rõ một điều là tôi không được như ý bà muốn. Tôi không xinh đẹp, không tài giỏi, không có gì hơn ai. Tôi là sự thất bại của bà.

Tôi có thêm những đứa em cùng mẹ khác cha. Chúng tôi có hai người bố, hai bà nội và không có sự phân biệt giữa các anh chị em.

Tôi chấp nhận điều đó và tôi hãnh diện rằng, nếu mẹ không thương tôi thì bố lại là người thương tôi nhiều hơn. Đó là sự bù trừ và an ủi tôi. Dẫu gì đi chăng nữa tôi vẫn nhớ mẹ và yêu mẹ tôi vì bà là mẹ của tôi".

Tags

hà nội

sao Việt

Trịnh Công Sơn

Khánh Ly

nhạc Trịnh

nhà khánh ly

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

mẹ khánh ly

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
01:03
00:58
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại