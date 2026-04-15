HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT là mẹ đơn thân giàu có tuyên bố: "Không làm ăn buôn bán gì hết"

Tùng Ninh |

"Ủa, cuộc đời tôi, tiền của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm chứ", NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, gia đình NSƯT Cát Tường gồm bố mẹ và con gái cô đã ngồi với nhau để bàn chuyện phân chia tài sản thừa kế.

Cát Tường chia sẻ: "Tự nhiên tôi nghe mọi người chia tài sản của tôi mà tôi mệt luôn. Tài sản của tôi mà tôi không được xài.

- Ảnh 1.

Bố mẹ tôi bắt tôi phải để tài sản lại cho con gái, dặn tôi từa lưa và không được xài, sợ tôi đem tài sản nuôi trai, cho trai, dặn tôi không được tiêu xài phung phí.

Ủa, cuộc đời tôi, tiền của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Tự nhiên bây giờ tôi phải sang hết tài sản cho con gái để bố mẹ tôi yên tâm. Rủi con gái tôi cũng mê trai thì làm sao, cái đó mới ghê! Của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm.

Tự nhiên bố mẹ tôi bắt tôi đi làm thừa kế tài sản cho con gái. Có bao nhiêu xài hết cho khỏe.

Năm nay tôi về hưu, có bao nhiêu tiêu xài hết, đi chu du vòng quanh thế giới. Ai thích đi theo tôi thì đi. Bố mẹ còn sức thì đi cùng tôi, con gái tôi muốn đi theo tôi thì đi, còn tôi là đi rồi.

Sắp tới, tôi đi Nhật rồi đi Mỹ, đi Úc, không làm ăn buôn bán gì nữa. Tôi cũng dẹp quán cà phê rồi, giờ tôi đi chơi".

NSƯT Cát Tường là minh chứng điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại, bản lĩnh khi gặt hái thành công rực rỡ trong cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cô một mình nuôi dạy con gái khôn lớn và gây dựng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

- Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM và cả ở nước ngoài. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những căn nhà khang trang, tiện nghi cùng những chuyến du lịch sang chảnh.

Ngoài thù lao từ việc đóng phim và dẫn chương trình, Cát Tường còn mát tay trong việc kinh doanh mát tay, giúp nguồn tài chính luôn dồi dào. Cô không ngần ngại vung tiền mua sắm xe sang, đồ hiệu và đầu tư cho con gái học tập tại môi trường quốc tế đắt đỏ. Sự độc lập về kinh tế giúp "bà mai" luôn tự tin, quyết đoán và có cuộc sống tự do, phóng khoáng.

Dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng quản lý tài chính và tích lũy tài sản đáng nể. Cát Tường hiện tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy bên người thân mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Phong cách sống thực tế, mạnh mẽ của cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ có cùng hoàn cảnh.

Thanh Tuyền nói sốc nặng về nghệ sĩ cải lương
Tags

sao Việt

bất động sản

showbiz

Cát tường

mc cát tường

nghệ sĩ miền nam

cát tường giàu

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại