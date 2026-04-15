Nữ NSƯT là mẹ đơn thân giàu có tuyên bố: "Không làm ăn buôn bán gì hết"

Mới đây, gia đình NSƯT Cát Tường gồm bố mẹ và con gái cô đã ngồi với nhau để bàn chuyện phân chia tài sản thừa kế.



Cát Tường chia sẻ: "Tự nhiên tôi nghe mọi người chia tài sản của tôi mà tôi mệt luôn. Tài sản của tôi mà tôi không được xài.

Cát Tường và gia đình

Bố mẹ tôi bắt tôi phải để tài sản lại cho con gái, dặn tôi từa lưa và không được xài, sợ tôi đem tài sản nuôi trai, cho trai, dặn tôi không được tiêu xài phung phí.

Ủa, cuộc đời tôi, tiền của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Tự nhiên bây giờ tôi phải sang hết tài sản cho con gái để bố mẹ tôi yên tâm. Rủi con gái tôi cũng mê trai thì làm sao, cái đó mới ghê! Của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm.

Tự nhiên bố mẹ tôi bắt tôi đi làm thừa kế tài sản cho con gái. Có bao nhiêu xài hết cho khỏe.

Năm nay tôi về hưu, có bao nhiêu tiêu xài hết, đi chu du vòng quanh thế giới. Ai thích đi theo tôi thì đi. Bố mẹ còn sức thì đi cùng tôi, con gái tôi muốn đi theo tôi thì đi, còn tôi là đi rồi.

Sắp tới, tôi đi Nhật rồi đi Mỹ, đi Úc, không làm ăn buôn bán gì nữa. Tôi cũng dẹp quán cà phê rồi, giờ tôi đi chơi".

NSƯT Cát Tường là minh chứng điển hình cho mẫu phụ nữ hiện đại, bản lĩnh khi gặt hái thành công rực rỡ trong cả nghệ thuật lẫn kinh doanh. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, cô một mình nuôi dạy con gái khôn lớn và gây dựng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM và cả ở nước ngoài. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những căn nhà khang trang, tiện nghi cùng những chuyến du lịch sang chảnh.

Ngoài thù lao từ việc đóng phim và dẫn chương trình, Cát Tường còn mát tay trong việc kinh doanh mát tay, giúp nguồn tài chính luôn dồi dào. Cô không ngần ngại vung tiền mua sắm xe sang, đồ hiệu và đầu tư cho con gái học tập tại môi trường quốc tế đắt đỏ. Sự độc lập về kinh tế giúp "bà mai" luôn tự tin, quyết đoán và có cuộc sống tự do, phóng khoáng.

Dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi khả năng quản lý tài chính và tích lũy tài sản đáng nể. Cát Tường hiện tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy bên người thân mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Phong cách sống thực tế, mạnh mẽ của cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ có cùng hoàn cảnh.