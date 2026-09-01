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Mẹ ruột Hoài Linh: "Con trai về rồi mà sao vẫn chưa qua thăm mẹ?"

Tùng Ninh
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"Mẹ nói mẹ buồn, lo lắng quá trời" – Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Vừa qua, em trai nghệ sĩ Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ đôi dòng trạng thái về mẹ ruột của mình. Anh viết: "Chị Bảy mới than: "Sao con trai về hôm qua rồi mà giờ vẫn chưa qua thăm mẹ". Mẹ nói mẹ buồn, lo lắng quá trời".

Mẹ ruột Hoài Linh: "Con trai về rồi mà sao vẫn chưa qua thăm mẹ?"- Ảnh 1.

Mẹ ruột Dương Triệu Vũ và Hoài Linh

Dòng chia sẻ của Dương Triệu Vũ nhận được nhiều quan tâm, thăm hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

Thấy mẹ than, ngay hôm sau, nam ca sĩ vội đến nhà thăm mẹ ngay và ngồi ăn cơm cùng mẹ. Hai mẹ con tỏ ra vô cùng quấn quýt. Mẹ Dương Triệu Vũ còn tựa đầu vào con trai để chụp hình.

Dương Triệu Vũ cũng chia sẻ hạnh phúc nhỏ của mình trên trang cá nhân: "Hai tháng rồi mới được về ăn cơm cùng mẹ, hạnh phúc là đây".

Được biết, Dương Triệu Vũ vừa có chuyến đi dài ngày tại nước ngoài và vừa mới về nước. Tại TP.HCM, anh và Hoài Linh đều sống riêng một nhà chứ không ở cùng mẹ.

Tuy nhiên, ở nhà mẹ anh vẫn luôn có người chăm sóc, phục vụ. Bà không muốn chuyển đi nơi khác vì đó là căn nhà đã ở nhiều năm cùng chồng quá cố từ khi cả gia đình chuyển từ Mỹ về Việt Nam sống.

Mẹ ruột Hoài Linh: "Con trai về rồi mà sao vẫn chưa qua thăm mẹ?"- Ảnh 2.

Dương Triệu Vũ đến thăm mẹ ngay sau khi mẹ nhắc

Hoài Linh cũng thường xuyên đến thăm mẹ. Vào dịp Tết, anh ở luôn tại căn nhà này để đón Tết cùng mẹ.

Mẹ ruột của Dương Triệu Vũ và Hoài Linh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Bà cùng với người chồng quá cố là ông Võ Tòa sinh hạ được 6 người con, trong đó Hoài Linh là con trai trưởng. Thời trẻ, bà Lệ Phương từng trải qua nhiều vất vả, làm đủ nghề lao động và từng quản lý một nhà hộ sinh nhỏ để nuôi đàn con.

Sự hy sinh và đức tính chịu thương chịu khó của bà chính là nền tảng gia đình vững chắc cho các con trưởng thành. Ngoài Hoài Linh, bà còn là thân mẫu của ca sĩ Dương Triệu Vũ và ca sĩ Phương Trang.

Bà được các con kính trọng bởi phong thái nhân hậu, hiền từ và lối sống luôn hết lòng vì gia đình. Trong suốt sự nghiệp của Hoài Linh, bà luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, bao bọc và tin tưởng con trai.

Bà cũng từng chia sẻ cuộc hôn nhân dài hơn nửa thế kỷ với ông Võ Tòa chưa từng xảy ra cãi vã. Hiện tại ở tuổi U90, bà giữ tinh thần lạc quan, minh mẫn và tận hưởng tuổi già bên con cháu.

Các con như Hoài Linh và Dương Triệu Vũ luôn dành sự hiếu thảo trọn vẹn để chăm sóc bà chu đáo.

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