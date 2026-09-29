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Mẹ quên đưa con vào nhà trẻ, đến chiều mới phát hiện bé gái 18 tháng tuổi đã tử vong trên xe

Chi Chi
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Người mẹ chỉ nhận ra sự việc khi đến trường tiểu học để đón con gái lớn vào buổi chiều.

Cha mẹ của một bé gái được cho là đã quên đưa con đến nhà trẻ trước khi lái xe đi làm. Bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện trong tình trạng hôn mê sau khi bị khóa bên trong xe ô tô ở Bỉ.

Chị gái của bé 18 tháng tuổi này đã được đưa đến trường tiểu học trước đó vào thứ Sáu (25/9), nhưng cha mẹ được cho là đã tiếp tục lái xe đi làm và bỏ quên em bé bên trong xe. Báo cáo cho biết người mẹ chỉ nhận ra sự việc khi đến trường tiểu học để đón con gái lớn.

Mẹ quên đưa con vào nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trên xe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh bên trong xe ô tô ở khu vực Flemish Brabant, Bỉ. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến hiện trường và cố gắng hồi sức cấp cứu cho bé gái trước khi đưa bé đến Bệnh viện UZ Gasthuisberg. Tuy nhiên, bé đã tử vong sau đó.

Văn phòng công tố bổ sung rằng thảm kịch này được cho là một vụ tai nạn.

Một điều tra về cái chết của bé gái đã được cơ quan công tố khởi tố và cuộc khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ được tiến hành sớm.

Văn phòng công tố chia sẻ với HLN.Be: “Một trong hai người cha mẹ đáng lẽ phải đưa bé đến nhà trẻ vào buổi sáng nhưng đã quên mất rằng đứa trẻ vẫn còn ở trong xe.”

Thị trưởng Bertem, ông Joel Vander Elst, cho biết: “Tôi chưa thể nói nhiều về vụ việc này vì đây là vấn đề rất nhạy cảm và công tố viên vẫn đang tiến hành điều tra.”

Hội đồng địa phương và nhà trường đã sắp xếp hỗ trợ tâm lý cho các học sinh và giáo viên quen biết với bé gái và chị của bé.

Thị trưởng cho biết thêm: "Trường tiểu học sẽ mở cửa bình thường vào ngày mai với các lớp học như lệ thường. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bố trí một phòng yên tĩnh cho giáo viên và các cháu có tiếp xúc với chị gái của nạn nhân - bé hiện đang học lớp 1 tại trường."

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Tags

nhà trẻ

cha mẹ

bé gái

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