Chị Nguyễn Hồng Vân (40 tuổi), sống tại Thanh Xuân, Hà Nội , đã từng ở tầng 5, sau đó chuyển lên tầng 15, rồi tầng 25 trong vòng 10 năm qua. Là một người mẹ hai con, chị Vân chọn mua nhà ở chung cư vì muốn cuộc sống an toàn, tiện nghi và không quá xa trung tâm.

"Tôi không phải chuyên gia phong thủy hay kiến trúc gì cả. Nhưng sau khi sống ở ba tầng khác nhau, tôi nhận ra: mỗi tầng có một đặc điểm rất riêng – và nó ảnh hưởng đến cả sinh hoạt, sức khỏe và chi tiêu của gia đình", chị Vân cho biết.

1. Ở tầng 5: Gần mặt đất, dễ di chuyển nhưng bụi và muỗi là chuyện không tránh

Căn hộ đầu tiên của chị Vân là ở tầng 5 trong một tòa nhà 15 tầng. Lý do chọn tầng này rất đơn giản: giá vừa túi tiền, đi lại không phụ thuộc nhiều vào thang máy, người lớn tuổi và trẻ nhỏ đều dễ thích nghi.

Nhưng sau hơn 2 năm, chị bắt đầu nhận ra những vấn đề:

- Bụi mịn và tiếng ồn: "Ban công nhà tôi nhìn ra đường, xe máy chạy cả ngày. Lau bàn ghế hôm trước thì hôm sau đã phủ một lớp bụi xám".

- Côn trùng nhiều: Gần mặt đất, muỗi, ruồi và cả kiến cánh dễ bay vào, dù nhà đã lắp lưới chắn.

- Không khí oi bức hơn: Tầng thấp ít đón gió, không khí thường "bí", nhất là vào mùa hè.

Tuy nhiên, tầng 5 lại có một lợi thế đáng kể là ấm hơn vào mùa đông, và đỡ lo khi thang máy hỏng hoặc mất điện.

2. Tầng 15: Cân bằng nhiều yếu tố, dễ chịu nhất trong cả ba tầng

Sau khi có thêm em bé thứ hai, chị Vân đổi sang một căn hộ tầng 15, trong cùng khu. Và đây là nơi chị đánh giá là "sống thoải mái nhất".

- Không khí dễ chịu, ít bụi hơn hẳn tầng 5

- Gió nhiều, thoáng đãng – đặc biệt là buổi tối

- Không còn bị muỗi làm phiền, dù vẫn mở cửa đón gió vào chiều muộn

Một điều đáng ngạc nhiên là hóa đơn tiền điện mùa hè giảm đi, vì không cần bật điều hòa quá lâu.

Nhà đón nắng sớm vào buổi sáng, nhưng nắng chiều không gắt như các tầng trên, nên không gian dễ chịu hơn.

Tầng 15 cũng ít ồn hơn hẳn so với tầng 5, kể cả khi dưới sân tổ chức sự kiện hay có công trình đang sửa chữa.

"Nếu bạn muốn vừa thoáng vừa yên tĩnh, lại không phải chống nóng quá nhiều – tầng trung như 12 đến 18 là lý tưởng".

3. Tầng 25: Gió mát thật, nhưng không dành cho người sợ độ cao và thời tiết thất thường

Sau vài năm, gia đình chị Vân đổi sang một căn hộ tầng 25 vì muốn có view đẹp, tầm nhìn thoáng đãng. Và đúng là "lên cao thì khác hẳn" – nhưng không phải điểm nào cũng tốt.

Ưu điểm:

- Gió trời thổi suốt cả ngày, không khí trong lành, không có bụi

- Tầm nhìn xa, nhìn ra công viên rất đẹp, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều muộn

- Không gian tĩnh lặng, không hề nghe tiếng xe hay tiếng hàng xóm tầng dưới

Nhược điểm:

- Vào mùa đông hoặc những ngày rét đậm, nhà rất lạnh, phải đóng kín và dùng máy sưởi

- Trời mưa to hay gió mùa, tiếng gió rít rất lớn, đôi khi gây khó ngủ

- Mỗi lần thang máy trục trặc hoặc mất điện, việc lên xuống trở thành "ác mộng"

Cảm giác chênh vênh – chị Vân chia sẻ: "Tôi không sợ độ cao, nhưng mẹ tôi không dám ở quá lâu mỗi khi sang chơi".

4. Kết luận từ trải nghiệm thật: Chọn tầng không chỉ là sở thích – mà là chiến lược sống

Chị Vân đúc kết: "Tầng cao hay thấp không có cái nào hoàn hảo 100%. Quan trọng là bạn sống với ai, nhu cầu gì, và có chấp nhận được nhược điểm của nó không".

Dưới đây là so sánh nhanh giữa 3 tầng chị từng sống:

Tiêu chí Tầng 5 Tầng 15 Tầng 25 Bụi & tiếng ồn Nhiều Giảm đáng kể Hầu như không có Gió & thông thoáng Ít, oi bức Vừa phải, dễ chịu Rất mạnh, đôi lúc quá lạnh Côn trùng Thường xuyên Hầu như không Không Hóa đơn điện mùa hè Cao Trung bình Thấp Mùa đông Ấm Lạnh nhẹ Rất lạnh Thang máy phụ thuộc Ít Trung bình Cao View – tầm nhìn Bị hạn chế Đủ xa để thoáng Rất rộng và đẹp

Lời khuyên cho người sắp mua nhà chung cư

- Gia đình có người già, trẻ nhỏ: nên ưu tiên tầng 5–10

- Người làm việc ở nhà, cần yên tĩnh, mát mẻ: tầng 12–18 là lý tưởng

- Người thích view, sống một mình, không sợ gió lạnh: tầng 20 trở lên

Cuối cùng, như chị Vân chia sẻ: "Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn tầng 15. Vì đó là điểm cân bằng tuyệt vời giữa gió – ánh sáng – bụi – chi phí – và cảm giác sống".