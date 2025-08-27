Tuổi Mão

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là con giáp thích cách đối nhân xử thế nhẹ nhàng, không đao to búa lớn. Tuy nhiên, bên trong họ lại sở hữu nội lực và sự kiên trì rất lớn. Một khi đã xác định được mục tiêu, con giáp tuổi Mão đều sẽ cố hết sức mà không bỏ cuộc. Chính sự quyết tâm và bền bỉ ấy sẽ đem đến cho họ thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Chưa đầy 3 tháng nữa, tuổi Mão sẽ bước vào giai đoạn may mắn chốt hạ năm Ất Tỵ 2025 của họ. Tử vi học có nói, tháng 10 âm là lúc con giáp này được cát tinh hỗ trợ, có lộc về tài chính. Đặc biệt, họ sẽ nhận được những tin tức tốt lành từ nơi xa, có thể liên quan đến chuyện làm ăn, nên biết cách nắm bắt cơ hội làm giàu.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp được đánh giá cao bởi khả năng quan sát tinh tế cùng sự khéo léo trong giao tiếp. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn chu toàn, cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu rực rỡ trong cả công việc và cuộc sống.

(Ảnh minh họa)

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Sau khi đi qua tháng 9 âm nhiều thử thách, tuổi Mùi sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim của họ. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Mùi là con giáp vừa có tiền vừa có quyền khi sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, nhiều cơ hội làm giàu. Ngoài ra, chuyện gia đình, tình cảm của họ cũng hết sức thuận lợi, hòa hợp, người độc thân cần lưu ý để tính chuyện trăm năm.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thường được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự ứng biến nhanh nhẹn, linh hoạt. Giỏi quan sát, khôn khéo và thận trọng, tuổi Tý thường tránh được những rủi ro cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ những đặc điểm này, người tuổi Tý thường gặt hái những thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này còn biết quản lý tài chính hiệu quả nên cuộc sống của họ luôn đầy đủ, sung túc.

(Ảnh minh họa)

Bước vào năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, ngày càng thành công và đủ đầy.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Mùi sẽ có một tháng 10 âm đáng mong chờ thì tuổi Tý lại là con giáp cần phải có những sự thận trọng nhất định. Đây là lúc họ phải dùng sự khéo léo và thận trọng của mình để tránh những rủi ro trong giao tiếp. Đặc biệt, trong công việc, con giáp tuổi Tý cần hết sức chú ý khi ký kết hợp đồng để tránh những rắc rối kiện tụng pháp lý.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.