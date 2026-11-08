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Mẹ đơn thân SN 1996 có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt nổi tiếng: "Một lòng thương anh"

Li La
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Tình yêu đẹp của mẹ đơn thân và nam ca sĩ Việt nổi tiếng này được nhiều người xin vía.

Mẹ đơn thân SN 1996 có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt nổi tiếng: "Một lòng thương anh" - Ảnh 1.

Mới đây, Cindy Lư - vợ ca sĩ Đạt G - đăng tải loạt ảnh bên chồng tại biển Quy Nhơn. Trong ảnh, hai vợ chồng cô trông vô cùng hạnh phúc, cùng diện trang phục trẻ trung, nổi bật.

Đính kèm loạt ảnh, Cindy Lư viết: "Yêu dấu của em, mong anh mọi chuyện hóa lành, vạn dặm bình an, cơm ngon đợi cửa, một lòng thương anh".

Phía dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ và theo dõi Facebook của vợ Đạt G để lại bình luận xin vía tình yêu đẹp.

"Xin vía tình yêu như viên kẹo bọc đường của bà"; "Xin vía để em cũng có một người thương em như anh Đạt thương chị"; "Ngưỡng mộ"; "Dễ thương quá người ơi"...

Mẹ đơn thân SN 1996 có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt nổi tiếng: "Một lòng thương anh" - Ảnh 2.

Cindy Lư trẻ trung dù là mẹ 2 con.

Mẹ đơn thân SN 1996 có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt nổi tiếng: "Một lòng thương anh" - Ảnh 3.

Cindy Lư và Đạt G.

Chuyện tình của Cindy Lư và rapper Đạt G bắt đầu sau lần gặp gỡ vào tháng 9/2020. Đến tháng 5/2021, cả hai công khai hẹn hò và phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Cuối năm 2021, họ xác nhận dừng tìm hiểu sau 7 tháng công khai tình cảm. Đến năm 2023, cặp đôi công khai đã nối lại tình cảm vì nhận ra không thể thiếu nhau.

Trong suốt hành trình bên nhau, Đạt G luôn đồng hành, chăm sóc và yêu thương hai con riêng của vợ (bé Gà và bé Cún) như con ruột. Sự chân thành của nam ca sĩ góp phần giúp cả hai vượt qua những sóng gió để chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025.

Về dự định sinh con, trước đây, Đạt G từng chia sẻ hai vợ chồng muốn tập trung chăm lo cho hai con riêng trưởng thành, học hết cấp 1 rồi mới tính đến chuyện có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, cặp đôi đã cởi mở hơn về kế hoạch sinh con chung. Trong một buổi đi chơi cùng gia đình, Cindy Lư công khai nhắc khéo Đạt G về chuyện sinh "quý tử" vào năm sau và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

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Tags

Cindy Lư

Đạt G

chuyện tình

Quy Nhơn

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hậu trường

SN 1996

nam ca sĩ

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