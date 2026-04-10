Mẹ đơn thân là NSƯT miền Nam đóng cửa quán cafe, bán đồ cũ: “Người ta nói tôi quá trời luôn”

Li La |

"Người ta nói giàu có mà còn đi bán đồ cũ…”, nữ nghệ sĩ kể lại.

Sau khi thông báo đóng cửa quán cafe chỉ sau 9 tháng hoạt động, mới đây NSƯT Cát Tường tiếp tục gây chú ý khi tận dụng chính không gian cũ để bán lại quần áo đã qua sử dụng của mình. Tuy nhiên, hành động này cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ việc bị công kích vì bán đồ cũ. Cô cho biết bản thân đọc được rất nhiều bình luận tiêu cực, thậm chí mang tính chỉ trích nặng nề.

“Tôi đọc bình luận, người ta khen cũng có nhưng người ta chửi tôi quá trời quá đất luôn. Người ta nói đồ thấy gớm, đồ sến súa ai mua, mua về làm rẻ lau nhà. Rồi nói giàu có mà còn đi bán đồ cũ…”, nữ nghệ sĩ kể lại.

Cát Tường bán đồ cũ sau khi đóng cửa quán cafe.

Theo Cát Tường, không ít ý kiến cho rằng việc một nghệ sĩ có điều kiện kinh tế vẫn bán đồ đã qua sử dụng là “khó hiểu”, thậm chí bị so sánh với việc nên đem cho từ thiện thay vì kinh doanh.

Trước những phản ứng trái chiều, nữ nghệ sĩ bày tỏ quan điểm rõ ràng. Cô cho rằng việc bán lại quần áo cá nhân là quyền riêng và không có gì đáng bị chỉ trích.

“Tôi chia sẻ luôn, thứ nhất đây là quần áo cũ của tôi, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Tôi bán đồ xong, tiền của tôi muốn làm gì thì tôi làm. Tôi đăng lên bán cho vui thôi, ai thích thì mua, không thì thôi, vì tiền nằm trong túi quý vị mà”, Cát Tường nói.

Không chỉ dừng lại ở việc giải thích, nữ nghệ sĩ còn tiết lộ mục đích phía sau việc bán đồ cũ. Theo cô, trước đó đã nhiều lần thực hiện và dùng toàn bộ số tiền thu được để làm từ thiện.

“Nếu ai theo dõi sẽ biết tôi đã bán hai ba lần rồi, tổng tiền được khoảng 50 triệu. Tôi mang đi cho từ thiện, mỗi nhà tôi đến thăm là cho 2 triệu, từ Phú Yên xuống tới Vĩnh Long. Tôi rất vui, người nhận cũng rất vui”, cô chia sẻ thêm.

Động thái của Cát Tường vì thế cũng nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả, cho rằng đây là cách làm thiết thực, vừa tránh lãng phí vừa có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, việc nữ nghệ sĩ đóng cửa quán cafe sau 9 tháng kinh doanh cũng thu hút sự quan tâm. Cô cho biết quyết định này xuất phát từ nhiều lý do cá nhân và mong muốn thay đổi hướng đi, thay vì tiếp tục duy trì mô hình không còn phù hợp.

Ở tuổi ngoài 40, Cát Tường không chỉ được biết đến là diễn viên quen mặt của sân khấu và truyền hình phía Nam mà còn là MC đắt show với lối dẫn dắt duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của cô cũng nhận được nhiều chú ý khi lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân trong nhiều năm qua.

