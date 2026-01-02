Mẹ diễn viên Trung Dũng 88 tuổi bị ngã ở vườn nhà

Mới đây, diễn viên Trung Dũng đã chia sẻ những hình ảnh quay lại cảnh anh về quê nhà ở Vĩnh Long để nấu cơm đãi mẹ nhân dịp bà sinh nhật tròn 88 tuổi.



Biết mẹ mới bị ngã ở vườn nhà, Trung Dũng tỏ ra vô cùng xót xa. Anh ra xem chân mẹ và thốt lên: "Trời ơi tôi cho mọi người xem. Hôm nọ mẹ tôi đi kiểu gì té ngã bầm cả cổ, đứt tay nữa, sợ quá trời quá đất.

Trung Dũng và mẹ

Con đã nói mẹ rồi, đừng có đi. Mai mốt mẹ có dám ra hái cà nữa không? Thôi nha mẹ! Mẹ muốn ăn gì chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón thôi. Cũng may trộm vía không bị gì quá nặng, cũng nhờ ăn ở có phước.

Mẹ có đau không? May mà da mẹ lành không độc. Trời đất ơi, mẹ 88 tuổi rồi mà còn bị như thế này, xót quá!".

Tiếp đó, Trung Dũng chia sẻ: "Hôm nay là ngày 1/1/2026, sang năm mới rồi. Tôi chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, ai cũng gặp nhiều may mắn.

Mọi người thấy mẹ tôi vừa bị té ngã. Người lớn tuổi hay bị nghịch lý là nhiều lúc muốn đi hay muốn làm gì, thì cái chân cái tay không cử động được, thành ra té ngã. Cơ thể không đủ sức khỏe để nghe theo não bộ chỉ huy, nên người già hay bị té ngã, gặp chấn thương. Mẹ tôi cũng không ngoại lệ, may là đợt này chỉ bầm đầu gối.

Trộm vía mẹ tôi ăn vẫn được, sáng ăn xôi rồi giờ lại ăn cơm tiếp. Chiều nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ mừng 88 tuổi. Tôi cũng vừa từ Sài Gòn về nhà lúc sáng. Tôi sẽ bắt tay vào nấu món bún nước lèo luôn".

Nói rồi, Trung Dũng vào bếp trổ tài nấu món bún nước lèo. Bếp nhà Trung Dũng được xây ngay ngoài trời, cạnh vườn nhà để lấy không gian mở gần gũi thiên nhiên theo phong cách đậm chất miền Tây.

Được biết, Trung Dũng dù là diễn viên nổi tiếng nhưng rất đảm đang, mê nấu nướng. Anh thường xuyên chia sẻ các clip nấu ăn và sở trường nấu các món miền Tây đậm hương vị quê hương.

Trung Dũng cũng là người con có hiếu với mẹ. Lần nào về quê anh cũng tự tay vào bếp nấu ăn cho mẹ.