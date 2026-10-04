Mẹ có tiền nhưng chỉ cho con dâu, không chịu cho con gái, tất cả vì một lý do khiến tôi điếng lặng

Một lần tôi không nhịn được nữa nên hỏi mẹ và mẹ cũng trả lời rất thản nhiên...

Tôi lấy Quang được gần bốn năm. Nhà Quang nghèo, bản thân anh làm công nhân, tháng nào có tăng ca thì thu nhập mới tạm đủ, còn không thì cứ phải tính toán từng khoản. Tiền thuê nhà, tiền ăn, điện nước, rồi đủ thứ phát sinh khiến cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Trong khi đó, bố mẹ đẻ tôi có điều kiện. Ông bà làm ăn nhiều năm, có nhà cửa, đất đai, tiền tiết kiệm cũng không thiếu. Hồi còn ở nhà, tôi là đứa con gái được ông bà cưng chiều vô cùng, thích gì có nấy, nhưng từ ngày lấy chồng, tình cảm cứ như lạnh nhạt dần, tôi về nhà cũng thiếu tự nhiên thoải mái hơn trước. Đặc biệt, mỗi khi khó khăn, cần tiền, tôi về nhà hỏi xin, vay mẹ, lần nào mẹ cũng tìm cách từ chối. Có lần thì mẹ cho tôi 500 ngàn rồi bảo tôi cố gắng tự làm ăn. Có lần tôi cần tiền mua đồ dùng cho con, mẹ cũng nói tôi lấy chồng rồi thì phải tự lo.

Tôi nghe mà buồn, không hiểu sao bỗng dưng bố mẹ lại keo kiệt với con gái như thế. Trong khi ông bà lại bỏ ra gần 600 triệu mua xe ô tô cho anh trai tôi. Không chỉ vậy, chị dâu thích mua sắm gì, mẹ cũng thường cho tiền. Có lần tôi về đúng lúc mẹ đang đưa cho chị dâu một khoản tiền để mua đồ dùng trong nhà. Mẹ còn dặn chị cứ thiếu gì thì nói, bố mẹ có thì sẽ hỗ trợ.

Tôi đứng bên cạnh, trong lòng có một cảm giác rất khó tả. Tôi không ghen với anh trai hay chị dâu. Tôi chỉ không hiểu tại sao khi tôi khó khăn, mẹ luôn nói tôi đã lấy chồng thì phải tự lo, còn anh trai đã có gia đình vẫn được bố mẹ đứng phía sau.

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Một lần tôi không nhịn được nữa nên hỏi mẹ. Tôi hỏi có phải vì tôi là con gái nên lấy chồng rồi thì bố mẹ không muốn cho nữa không. Mẹ nói rất bình thản rằng đúng là như vậy. Mẹ bảo tôi lấy chồng rồi thì bố mẹ chồng phải có trách nhiệm với tôi. Còn anh trai tôi sống cùng bố mẹ, sau này ông bà già yếu, người ở cạnh chăm sóc vẫn là con dâu. Vì thế bố mẹ phải đối xử tốt với con dâu, phải giữ tình cảm để tuổi già còn có người chăm.

Mẹ còn nói con gái lấy chồng rồi thì thành con nhà người ta, lúc bố mẹ đau ốm, con gái có muốn chăm cũng khó vì còn chồng con, công việc và gia đình riêng.

Tôi nghe xong chỉ biết im lặng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải tranh giành tiền bạc với anh trai. Tôi chỉ buồn vì hóa ra trong suy nghĩ của mẹ, việc tôi lấy chồng đồng nghĩa với việc tôi không còn là đứa con cần được bố mẹ che chở nữa.

Quang biết chuyện, anh chỉ bảo tôi đừng xin bố mẹ nữa, hai vợ chồng cố gắng làm ăn rồi tự lo cho nhau. Tôi cũng hiểu điều đó. Chẳng ai muốn sống bằng tiền của bố mẹ mãi nhưng tôi vẫn thấy chạnh lòng.