Mẹ Á quân Olympia 2021: Tiếc 1 điều trong trận Chung kết và tiết lộ phần thưởng "nóng"

Sáng ngày 14/11, trận chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia đã chính thức được diễn ra. Vị trí quán quân đã thuộc về Nguyễn Hoàng Khánh (Đến từ trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh). Người về nhì là nam sinh Nguyễn Thiện Hải An của THPT Chuyên KHTN (ĐH KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Ngay sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với mẹ của á quân Olympia Hải An - chị Nguyễn Thùy Dương (SN 1979). Hải An không dành được vòng nguyệt quế song chị Dương vẫn rất vui và tự hào về con trai. Tuy nhiên người mẹ có chút tiếc nuối:

"Con về nhì mình không không tiếc cái đấy, chỉ tiếc lúc về đích con cố bấm chuông nhanh để trả lời các câu hỏi nhưng bị chậm hơn các bạn khác một tý. Bạn bấm chuông liên tục đèn đã không sáng".

Nguyễn Thiện Hải An về nhì cuộc thi CK với 260 điểm

Chị Dương cũng dành lời khen cho quán quân Olympia Nguyễn Hoàng Khánh bởi sự nhanh nhẹn.

"Mình nghĩ là xứng đáng, vào đây con nào cũng giỏi cả, hơn nhau chỉ có trong tích tắc quyết định. Hoàng Khánh dành được quyền trả lời trong phần thi chướng ngại vật, điểm số tốt và tâm lý vững hơn rất nhiều. Ấn tượng nhất ở Khánh là bạn rất nhanh".

Chia sẻ thêm về con trai, chị Dương cho hay, Hải An đã tự biết đọc bảng chữ cái từ năm 3 tuổi, em có sở thích đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Nam sinh cũng không đi học thêm, chỉ theo các lớp ôn luyện Đội tuyển học sinh giỏi ở trên trường. Hàng ngày, An về tự học thêm ở nhà. Có những hôm em học đến 1, 2h sáng khiến chị Dương rất lo lắng.

"Hải An biết đọc từ khi còn rất nhỏ. Có lần đi làm về, thấy con tự đọc báo, đọc chữ trên tivi thì mình mới phát hiện ra là con biết đọc rồi. Hải An cũng rất chịu khó, nhiều câu hỏi thắc mắc, chỉ hỏi mẹ 1 lần, không hỏi lại lần 2 là đã nhớ được rồi.

Biết đọc sớm nên khi mình cho con đi nhà sách thì An rất thích, rất say sưa. Thời gian rảnh, Hải An chơi rubik, đàn guitar, đàn piano... Chỉ lo chút là hay phải nhắc nhở con đi ngủ sớm vì con học khuya quá".

Gia đình Nguyễn Thiện Hải An (Ảnh: FB nhân vật)

Sau cuộc thi chung kết, chị Dương cũng tiết lộ về phần thưởng đặc biệt dành cho cậu con trai. Món quà này không phải những đồ vật giá trị mà là một bữa ăn toàn... lươn.

"An rất thích ăn lươn. Sau khi con thi xong mình đã nói với con sẽ nấu một bữa combo chuyên các món về lươn để con ăn thỏa thích. Cũng định cho con đi du lịch nhưng đang dịch nên có thể sẽ hẹn kế hoạch này vào một dịp khác", chị Dương nói.