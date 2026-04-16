MC Nguyên Khang nói thẳng một nữ NSƯT: "Tôi không tiện công bố một số tin nhắn"

Tùng Ninh |

"Tính ra tôi mời Ốc Thanh Vân đến giờ phải 5 lần rồi" – MC Nguyên Khang chia sẻ.

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Ốc Thanh Vân. Mở đầu chương trình, MC Nguyên Khang tiết lộ: "Hôm nay tôi đã mời đến được một người nghệ sĩ đa tài và tôi đã phải mời rất nhiều lần mới. Tính ra tôi mời Ốc Thanh Vân đến giờ phải 5 lần rồi.

Tôi không tiện công bố một số tin nhắn nhưng Ốc Thanh Vân đọc xong im ru không trả lời. Được cái là tôi rất kiên trì, dù không trả lời thì tôi vẫn mời bằng được.

Thực sự, tôi mà đã muốn làm cái gì là tôi phải làm cho bằng được và trong tình yêu cũng vậy, không ai thoát được khỏi bàn tay của tôi.

Ốc Thanh Vân nhận định: "Nguyên Khang đúng là kiểu con người theo đuổi đến tận cùng, trong tình yêu cũng vậy. Nguyên Khang không yêu tôi, chỉ tìm tôi để bỏ lên show của Nguyên Khang thôi mà còn kiếm cỡ đó. Như vậy, ai mà dính vào lưới tình của Nguyên Khang thì không thể thoát được".

MC Nguyên Khang tiết lộ thêm: "Hồi cấp 1, Ốc Thanh Vân đã quá hờ hững với tôi. Chúng tôi là bạn học cùng cấp với nhau. Mẹ của Ốc Thanh Vân lại là giáo viên dạy nhạc của tôi, nên chúng tôi có duyên số với nhau từ ngày xưa.

Tôi không ngờ sau này Ốc Thanh Vân lại thành công và nổi tiếng trên con đường nghệ thuật đến thế.

Ốc Thanh Vân thực sự là một người nghệ sĩ đa tài, vừa kinh doanh vừa làm MC vừa làm diễn viên, làm vợ làm mẹ, làm nhà đầu tư và sắp tới còn làm cả giám đốc điều hành sân khấu kịch. Ốc Thanh Vân đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau nhưng vẫn năng động, vui vẻ. Đây là điều khiến tôi vô cùng nể phục".

NSƯT Ốc Thanh Vân (Phạm Thị Thanh Vân) sinh ngày 18/02/1984 là gương mặt đa tài hàng đầu của làng giải trí Việt trong các vai trò diễn viên điện ảnh, kịch nói và người dẫn chương trình. Sau thời gian ngắn sang Úc, cô đã chính thức đưa cả gia đình trở về Việt Nam vào đầu năm 2025 để tiếp tục hoạt động nghệ thuật và kinh doanh tại quê nhà.

Về đời tư, Ốc Thanh Vân có cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn 15 năm cùng ông xã Minh Trí (Trí Rùa) và ba con là Xuân Lâm (Coca), Linh Đan (Cola), Vinh Hy (Cacao). Ngoài sự nghiệp rực rỡ với nhiều giải thưởng lớn như HTV Awards hay Mai Vàng, cô còn được khán giả ngưỡng mộ bởi lối sống lành mạnh, là một tín đồ Yoga thực thụ và gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm.

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

