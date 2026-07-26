Mbappe công khai bạn gái nổi tiếng

Kylian Mbappé và nữ diễn viên Tây Ban Nha Ester Expósito xuất hiện cùng nhau tại nhiều cửa hàng thời trang xa xỉ ở Paris. Đây là kỳ nghỉ hiếm hoi của ngôi sao tuyển Pháp và bạn gái sau kỳ World Cup 2026.

Dịp cuối tuần, Kylian Mbappe xuất hiện trên đường phố Paris, Pháp cùng Ester Exposito. Hai người dành thời gian mua sắm, lần lượt ghé các cửa hàng của Dior và Jacquemus, hai thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp.

Trong loạt ảnh do Backgrid ghi lại, tiền đạo Real Madrid mặc áo dài tay màu vàng nhạt của Dior, kết hợp quần tối màu. Ester Exposito chọn trang phục đen ôm sát, đeo kính râm và sử dụng khăn ren trùm đầu làm điểm nhấn.

Hình ảnh mới nhất của Mbappe và bạn gái tại Pháp.

Cả hai được đội ngũ an ninh và nhân viên cửa hàng hỗ trợ trong quá trình di chuyển. Theo Just Jared, Mbappe và nữ diễn viên 26 tuổi mua sắm tại một số cửa hàng thời trang nổi tiếng trước khi rời đi cùng nhau. Đây là một trong những lần hiếm hoi hai người cùng lộ diện sau World Cup 2026.

Trước khi trở lại Pháp, Mbappe và Ester Exposito được nhìn thấy dành thời gian tại Miami, Mỹ. Đây là nơi tuyển Pháp thi đấu trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Anh hôm 18/7.

Đội bóng của Mbappe thua 4-6, kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư. Tiền đạo 27 tuổi ghi hai bàn và có một pha kiến tạo trong trận đấu. Anh khép lại World Cup với 10 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới.

Theo Times of India , Ester Exposito có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu. Đây được cho là lần đầu nữ diễn viên trực tiếp cổ vũ tuyển Pháp tại World Cup năm nay. Trước đó, cô chủ yếu ở Los Angeles để hoàn thành các kế hoạch công việc.

Cầu thủ tuyển Pháp và bạn gái gây chú ý với hình ảnh đi nghỉ dưỡng.

Sự chú ý tăng lên sau một động thái của Mbappe trên Instagram ngày 19/7. Tiền đạo tuyển Pháp đăng hình Ester Exposito mặc áo đấu số 10 của anh và đeo băng đội trưởng trong phòng khách sạn. Bức ảnh bị xóa chỉ vài phút sau đó nhưng đã được nhiều tài khoản chụp lại và chia sẻ. Cosmopolitan gọi đây là màn “công khai rồi xóa” gây tò mò.

Đồn đoán giữa Mbappe và Ester Exposito xuất hiện từ tháng 3. Nữ diễn viên được nhìn thấy trên khán đài trong trận đấu của Real Madrid. Sau đó, họ cùng đến khu bowling tại Paris và dùng bữa tại nhà hàng cao cấp.

Đầu tháng 5, hình ảnh Mbappe và Ester trong chuyến nghỉ dưỡng tại Sardinia, Italy, tiếp tục lan truyền. Chuyến đi từng gây tranh luận do tiền đạo người Pháp khi đó đang điều trị chấn thương gân kheo và Real Madrid chuẩn bị gặp Barcelona.

Trước phản ứng từ một bộ phận người hâm mộ, đại diện của Mbappe khẳng định quá trình phục hồi của anh vẫn được bộ phận y tế Real Madrid giám sát chặt chẽ.

Không lâu sau, Mbappe và Ester vô tình xuất hiện trong buổi phát trực tiếp của một tài xế kiêm streamer tại Madrid. Hai ôtô dừng cạnh nhau tại đèn đỏ, giúp người xem nhận ra Mbappe ngồi sau tay lái, còn Ester trò chuyện với nam streamer qua cửa sổ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Tây Ban Nha.

Ester Exposito sinh năm 2000 tại Madrid, nổi tiếng với vai Carla Rosón trong loạt phim Elite của Netflix. Sau khi rời series, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình, trở thành gương mặt được các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm săn đón.