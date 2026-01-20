Mazda6 bị "khai tử" tại Việt Nam nhưng hậu duệ bản điện này lại cực đắt hàng, lôi kéo khách của cả hãng top thế giới

Thay thế cho những khởi đầu không mấy suôn sẻ của Mazda MX-30 là một làn sóng xe điện mới với kích thước lớn hơn và mang đậm dấu ấn hợp tác của hãng Nhật với thị trường Trung Quốc. Trong khi mẫu SUV CX-6e dự kiến phải đến mùa hè mới bắt đầu mở bán, thì mẫu sedan 6e đã sớm có mặt tại các đại lý ở châu Âu từ tháng 9 năm ngoái.

Mazda 6e đang có kết quả bán hàng tốt tại châu Âu. Ảnh: Motor1

Sự xuất hiện của Mazda 6e đã nhanh chóng thay đổi cục diện khi thu hút hơn 7.000 khách hàng chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng đặt chân đến châu Âu. Được sản xuất tại Trung Quốc bởi liên doanh Changan-Mazda, 6e có mối liên hệ mật thiết về nền tảng với mẫu Deepal L07 và sở hữu thiết kế liftback 5 cửa tiện dụng thay vì kiểu dáng sedan 4 cửa truyền thống.

Những báo cáo mới nhất cho thấy mẫu xe điện mang tinh thần "Zoom-Zoom" này đang trực tiếp lôi kéo một lượng lớn khách hàng từ các thương hiệu đối thủ. Ban lãnh đạo Mazda ban đầu dự báo khoảng 80% người mua 6e sẽ là những khách hàng trung thành cũ, nhưng số liệu thực tế lại chứng minh điều ngược lại khi hơn một nửa doanh số đến từ những người vốn đang sử dụng xe của các hãng khác.

Xe mang thiết kế hiện đại, tối giản. Ảnh: Motor1

Ông Martijn ten Brink, CEO Mazda khu vực châu Âu, chia sẻ với tờ Automotive News rằng 6e đặc biệt được ưa chuộng bởi những khách hàng đang có ý định nâng cấp sau khi đã sở hữu chiếc xe điện đầu tiên trong đời.

Trong số những "cựu chủ nhân" của dòng xe khác chuyển sang Mazda, đáng chú ý có nhóm khách hàng từng sở hữu Volkswagen e-Golf. Thay vì chọn lên đời dòng ID.3 của chính nhà VW, họ lại quyết định tiến thẳng lên phân khúc cao hơn với Mazda 6e, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số của mẫu ID.7 có kích cỡ tương đương. Thêm vào đó, nhiều doanh nghiệp cũng đang dần chuyển đổi đội xe công vụ từ dòng Passat chạy xăng sang Mazda 6e, mặc dù mẫu xe Nhật không có biến thể wagon như đối thủ đến từ Đức.

Dù Mazda đang có những bước tiến triển khả quan trong việc "chinh phục" khách hàng mới, tập đoàn Volkswagen có lẽ vẫn chưa quá lo ngại về sự cạnh tranh này. Kết quả kinh doanh năm của hãng xe Wolfsburg cho thấy doanh số xe điện tại châu Âu vẫn tăng trưởng mạnh mẽ 49,1%, đạt mức gần 248.000 chiếc. Riêng mẫu ID.7 đã đóng góp khoảng 76.600 xe, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 133,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, đây vẫn là một khởi đầu đầy khích lệ cho Mazda khi hãng đặt mục tiêu tiêu thụ tới 40.000 xe điện tại châu Âu vào cuối năm nay, thời điểm mà mẫu CX-6e đã chính thức gia nhập thị trường.

Đối với Mazda, sự thành bại của 6e và CX-6e mang ý nghĩa sống còn để hãng tránh được những khoản phạt nặng nề liên quan đến tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe tại EU. Việc quá phụ thuộc vào các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong khiến hãng xe Hiroshima phải đối mặt với rủi ro vượt ngưỡng khí thải cho phép của toàn đội hình. Hiện tại, Mazda vẫn đang cân nhắc việc có phải mua hạn ngạch khí thải cho năm 2026 hay không, và quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra sau quý I năm nay dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường đối với bộ đôi xe điện mới.

Nội thất 6e có điểm tương đồng với CX-5 mới vừa xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Motor1

Ông Martijn ten Brink cũng thẳng thắn thừa nhận rằng Mazda hiện vẫn là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không thể vận hành tách biệt các đội ngũ phát triển xe điện và xe xăng như các "ông lớn" khác trong ngành. Đây là lý do vì sao hãng cần thêm thời gian để ra mắt những mẫu xe điện được xây dựng trên một nền tảng chuyên biệt hoàn toàn. Theo lộ trình, ngay cả mẫu CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng Skyactiv-Z kết hợp hệ thống hybrid tự phát triển cũng phải chờ đến năm 2027 mới chính thức xuất xưởng.

Đáng chú ý, Mazda 6e được xem là "hậu duệ" tinh thần và là mẫu xe sẽ chính thức thay thế vị trí của Mazda6 trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật tại nhiều thị trường quốc tế. Sau khi Mazda6 thế hệ thứ ba (vốn đã có tuổi đời hơn 10 năm) bị khai tử tại Bắc Mỹ, Anh, và gần nhất là tại Việt Nam, sự ra đời của 6e đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng.