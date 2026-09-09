Máy bay rơi thảm khốc, một doanh nhân nổi tiếng cùng con gái tử vong

Hai cha con được tìm thấy đã tử vong bên trong xác máy bay sau khi chiếc phi cơ rơi xuống.

Nhà sáng lập một trong những thương hiệu sữa hữu cơ nổi tiếng nhất nước Úc cùng con gái của ông đã được xác định là hai nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ thảm khốc.

Ông Ian Campbell, 56 tuổi, cùng con gái Hannah, 23 tuổi, đã thiệt mạng khi chiếc máy bay 6 chỗ Beechcraft Bonanza mà họ đang di chuyển gặp nạn tại một cánh đồng ở Stockleigh, thuộc vùng Logan, vào khoảng hơn 11 giờ sáng thứ Hai (7/9).

Hai cha con, đều cư trú tại Ascot (Brisbane), được tìm thấy đã tử vong bên trong xác máy bay sau khi chiếc phi cơ rơi xuống một khu bất động sản nông thôn gần đường Musch Rd, gây ra một đám cháy cỏ lớn.

Ông Campbell thành lập công ty sữa Barambah Organics tại Queensland cùng với vợ ông, bà Jane, hơn hai thập kỷ trước. Thương hiệu sữa hữu cơ này sau đó đã phát triển vượt bậc và hiện có mặt tại hơn 1.400 cửa hàng trên toàn quốc.

Là một người nhiệt thành ủng hộ nền nông nghiệp bền vững, ông Campbell từng học ngành khoa học nông thôn tại đại học và trở thành một trong những chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Úc, làm tư vấn viên dinh dưỡng động vật tại Úc, Anh và Nam Mỹ.

Ông Ian Campbell, 56 tuổi, cùng con gái Hannah, 23 tuổi

Gần đây hơn, gia đình Campbell đã thành lập Mañana Pastoral, một doanh nghiệp nông nghiệp mở rộng trên nhiều trang trại ở Queensland và New South Wales, chuyên sản xuất dầu ô liu nguyên chất, thịt cừu và thịt bò ăn cỏ.

Mañana, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "ngày mai", thể hiện định hướng của gia đình hướng tới một tương lai bền vững và sản xuất thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Theo hồ sơ kinh doanh của gia đình, ông Ian và bà Jane Campbell luôn tâm huyết với nền nông nghiệp "sạch và xanh", trong đó ông Ian nổi tiếng với phong cách làm việc trực tiếp, thường xuyên xắn tay áo làm việc cùng nhân viên và nhà thầu.

Diễn biến vụ tai nạn

Chiếc máy bay Beechcraft A36 Bonanza rời Sân bay Archerfield trong một chuyến bay tư nhân vào khoảng gần 11 giờ sáng.

"Máy bay đã va chạm với địa hình ở vùng đất trống tại Stockleigh vào khoảng 11:05 sáng", Quyền Ủy viên Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) Colin McNamara cho biết.

Cảnh sát trưởng bang Queensland Mel Adams chia sẻ hiện trường vụ việc "khá bàng hoàng" đối với những lực lượng ứng cứu đầu tiên.

Hiện trường vụ tai nạn

8 đội Cứu hỏa Queensland đã được cử đến hiện trường để dập tắt đám cháy cỏ bùng phát do vụ tai nạn.

Máy bay rơi gần các khu dân cư, nhưng không có ai dưới mặt đất bị thương và không có tài sản nào khác bị thiệt hại.

Một người hàng xóm đang ở trong bếp thì tiếng động của chiếc máy bay đang đến gần làm ông chú ý. Ông cho biết máy bay thường xuyên bay qua khu vực này, nhưng chiếc máy bay này bay thấp một cách bất thường và "nghe không có vẻ gì là ổn định cả".

"Tôi thực sự đã nghĩ nó sắp quẹt phải ngọn cây ở một đoạn," ông nói.

Ông cho biết mình đã chạy ra ngoài và nhìn thấy chiếc máy bay thực hiện cú ngoặt cuối cùng trước khi nghe thấy một "tiếng nổ lớn". "Một cột khói khổng lồ bốc lên, theo sau là ngọn lửa," ông kể lại.

Ông đã gọi cấp cứu để yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đến hiện trường.

Cục An toàn Giao thông Úc (ATSB) đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Nguồn: 7News