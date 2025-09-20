Máy bay rơi, ca nhạc sĩ từng thắng Grammy tử nạn

Cục Hàng không Liên bang (FAA) của Mỹ thông tin Brett James là một trong ba người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ngày 18-9 (giờ địa phương). Hai nạn nhân còn lại là vợ Brett James tên Melody Carole và con gái riêng của cô là Meryl Maxwell Wilson.

Brett James và vợ Melody Carole

Chiếc máy bay được đăng ký dưới tên thật của Brett James, khởi hành từ Nashville, Tennessee. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra vụ tai nạn và hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi.

Sau khi thông tin Brett James tử nạn lan tỏa, nhiều ngôi sao nhạc đồng quê gồm: Carrie Underwood, Tim McGraw, Jason Aldean, Dierks Bentley, Lauren Alaina và những người khác bày tỏ thương tiếc.

Brett James sinh năm 1968 tại Oklahoma, là ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ thu âm. Ông đã sáng tác hàng trăm bài hát cho nhiều nghệ sĩ với nhiều thể loại. Tuy nhiên, các sáng tác nổi tiếng nhất của ông là hợp tác cùng một số ngôi sao nhạc đồng quê hàng đầu.

Ca khúc "Jesus, Take the Wheel" của ông viết cho Carrie Underwood đã giành chiến thắng Grammy 2006.

Một số sáng tác đình đám khác: "When the sun goes down", "Out Last Night", "Cowboy Casanova", "Summer Nights"…