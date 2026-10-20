Một máy bay của hãng hàng không LATAM Airlines Perú bất ngờ bốc cháy tại khu vực động cơ và cánh trái khi chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Jorge Chávez ở Lima, Peru.

Một chuyến bay của hãng hàng không LATAM Airlines Perú đến thành phố Piura đã phải hủy cất cánh vào ngày 19/10 sau khi xảy ra hỏa hoạn tại khu vực động cơ bên trái và cánh máy bay, ngay trước thời điểm khởi hành từ sân bay quốc tế Jorge Chávez ở thủ đô Lima, Peru.

Đám cháy bùng phát tại khu vực động cơ bên trái và cánh máy bay LATAM ngay trước giờ cất cánh (Ảnh: Gulfnews)

Theo Gulf News, sự cố xảy ra với chuyến bay mang số hiệu LA2302 khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Ngọn lửa xuất hiện tại khu vực động cơ bên trái và cánh máy bay, buộc chuyến bay phải tạm dừng để xử lý tình huống.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng cứu hỏa tại sân bay đã có mặt để dập lửa. Hành khách trên máy bay cũng được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn.

Khói bốc lên từ cánh trái, chuyến bay phải hủy cất cánh

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy khói bốc lên từ khu vực cánh trái của máy bay trước khi ngọn lửa xuất hiện. Một số hình ảnh được đăng tải sau đó cho thấy đám cháy tập trung quanh khu vực động cơ và cánh máy bay.

Theo thông tin do đài ATV, một hành khách trên chuyến bay cho biết phi công đã thông báo về việc chuẩn bị cất cánh và động cơ máy bay đã khởi động ngay trước khi sự cố xảy ra.

Hành khách này cũng cho biết cơ trưởng sau đó thông báo với những người có mặt trên máy bay rằng việc cất cánh đã bị hủy do sự cố liên quan đến càng đáp bên trái.

Thông tin từ hành khách cung cấp thêm diễn biến trước thời điểm chuyến bay bị gián đoạn. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp khiến đám cháy xuất hiện vẫn chưa được xác định. Hiện cũng chưa có kết luận chính thức cho thấy sự cố với càng đáp là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn.

Hãng hàng không LATAM mô tả vụ việc là một “sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến”. Hãng chưa công bố nguyên nhân cụ thể và cho biết máy bay sẽ được kiểm tra kỹ thuật để xác định điều gì đã xảy ra.

LATAM sắp xếp chuyến bay thay thế cho hành khách

Sau sự cố, LATAM Airlines Perú cho biết hãng đang hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng và bố trí các chuyến bay thay thế để họ tiếp tục hành trình.

Việc kiểm tra kỹ thuật đối với máy bay được xem là bước cần thiết để xác định nguyên nhân sự cố và đánh giá tình trạng của các bộ phận liên quan. Những thông tin chi tiết hơn sẽ phụ thuộc vào kết quả kiểm tra và quá trình xác minh của các bên có trách nhiệm.

Trong khi đó, giới chức sân bay quốc tế Jorge Chávez cho biết hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường sau vụ việc.

Nguồn: Gulfnews, Yahoo