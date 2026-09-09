Thảm kịch đã khiến 505 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong khi 4 hành khách may mắn sống sót.

Hơn 40 năm sau khi chuyến bay 123 của hãng hàng không Japan Airlines lao vào một ngọn núi ở Nhật Bản, thảm họa này cho đến nay vẫn là vụ tai nạn máy bay đơn lẻ gây nhiều thương vong nhất trong lịch sử hàng không.

Ngày 12/8/1985, chiếc Boeing 747-SR100 khởi hành từ Tokyo đến Osaka trong chuyến bay nội địa kéo dài khoảng một giờ. Máy bay kín chỗ, chở tổng cộng 524 hành khách và thành viên phi hành đoàn, cất cánh vào khoảng 18h12.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), thảm họa xảy ra chỉ 12 phút sau khi máy bay rời Tokyo, khi một hiện tượng “giảm áp đột ngột” xảy ra do vách ngăn áp suất phía sau thân máy bay bị vỡ.

Sự cố gây hư hại nghiêm trọng cho máy bay và làm hỏng cả 4 đường ống dẫn thủy lực, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng điều khiển máy bay.

Khi máy bay đạt độ cao hành trình khoảng 24.000 feet (7.315 mét), phi công bắt đầu phát tín hiệu cấp cứu, báo cáo gặp khó khăn trong việc kiểm soát khi máy bay nhanh chóng mất độ cao.

Bất chấp nỗ lực của phi công nhằm duy trì máy bay trên không, chiếc Boeing 747 vẫn rơi xuống độ cao khoảng 10.000 feet (3.600 mét). Khoảng 45 phút sau khi cất cánh, máy bay cuối cùng đã lao vào núi Takamagahara ở tỉnh Gunma, Nhật Bản.

Vụ tai nạn khiến 505 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Chỉ 4 hành khách sống sót.

Công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do máy bay rơi xuống khu vực núi non hẻo lánh và vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm. Lực lượng lính dù chỉ có thể tiếp cận hiện trường bằng trực thăng vào sáng hôm sau, khiến hy vọng tìm thấy người sống sót trở nên rất mong manh.

Theo các tài liệu về thảm họa, lực lượng cứu hộ cuối cùng đã đưa được 4 hành khách ra khỏi đống đổ nát. Trong số này có một nữ tiếp viên hàng không.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng trước khi vụ tai nạn xảy ra, cô nhớ đã nghe một tiếng động lớn chỉ vài giây trước khi các bộ phận của trần máy bay bắt đầu rơi xuống hành khách, trong khi khoang hành khách nhanh chóng đầy hơi nước ngưng tụ.

Sau vụ tai nạn, cô bị mắc kẹt trong đống đổ nát suốt 16 giờ cùng với 3 người sống sót còn lại trước khi được phát hiện.

Các nhân viên cứu hộ cũng tìm thấy tại hiện trường những mẩu giấy do hành khách viết cho người thân. Nội dung cho thấy một số người có thể đã nhận ra máy bay khó có khả năng sống sót và tranh thủ để lại lời nhắn cuối cùng.

Thảm họa Japan Airlines 123 vẫn được ghi nhận là vụ tai nạn máy bay đơn lẻ có số người thiệt mạng nhiều nhất trong lịch sử.

Tháng 8/2026, những người mất người thân trong thảm họa cùng các thành viên khác trong cộng đồng đã trở lại hiện trường để tưởng niệm 520 người thiệt mạng, đúng 41 năm sau vụ tai nạn.

Nhóm người thực hiện chuyến đi bộ tưởng niệm tới sống núi Osutaka, cầu nguyện bên những bia tưởng niệm được đặt dọc theo đường mòn.

Họ cũng thả những quả bóng bay nhiều màu lên bầu trời để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm họa đã trở thành một trong những dấu mốc đau thương nhất của lịch sử hàng không Nhật Bản.

Theo ﻿People