Hơn 12 năm sau khi chuyến bay MH370 biến mất, một dữ liệu được ghi nhận trong những phút cuối vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc khoanh vùng khu vực tìm kiếm.

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Ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên khoang. Cho đến nay, máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Tuy nhiên, MH370 không hoàn toàn biến mất mà không để lại dữ liệu. Theo báo cáo điều tra an toàn chính thức của Malaysia, hệ thống liên lạc vệ tinh SATCOM trên máy bay vẫn có những lần kết nối tự động với hệ thống vệ tinh sau khi MH370 mất liên lạc với kiểm soát không lưu.

Dữ liệu từ 7 lần kết nối sau đó được sử dụng để xác định vị trí tiềm năng cao nhất của máy bay. Đáng chú ý, lần kết nối thứ 7 do chính hệ thống trên máy bay khởi tạo lúc 00h19 (giờ quốc tế) ngày 8/3/2014. Đây cũng là lần truyền tín hiệu cuối cùng từ hệ thống SATCOM của MH370.

“Vòng cung thứ 7” là gì?

Dữ liệu vệ tinh không cung cấp một tọa độ chính xác của MH370 như GPS.

Thay vào đó, thời gian tín hiệu truyền giữa máy bay và vệ tinh giúp các chuyên gia tính toán khoảng cách tương đối giữa hai bên. Từ đó, họ xác định một đường cong gồm những vị trí mà máy bay có thể đã hiện diện tại thời điểm liên lạc.

Đường hình thành từ lần liên lạc cuối cùng được gọi là “vòng cung thứ 7”.

Theo Cơ quan An toàn Giao thông Australia (ATSB), vòng cung thứ 7 là tập hợp những vị trí có thể của MH370, cách vệ tinh Inmarsat ở khu vực Ấn Độ Dương một khoảng tương ứng với dữ liệu liên lạc vệ tinh cuối cùng. ATSB gọi đây là một dữ liệu then chốt trong quá trình tìm kiếm MH370.

Toàn bộ vòng cung được xem xét trải dài từ khoảng 20° Nam đến 40° Nam. ATSB cho rằng khi MH370 đến vòng cung này, máy bay có khả năng đã cạn nhiên liệu và hạ độ cao.

Các tín hiệu cuối cùng còn cung cấp thêm một manh mối. Phân tích độ lệch tần số của liên lạc vệ tinh cuối cho kết quả phù hợp với kịch bản máy bay đang hạ độ cao nhanh.

Từ một đường cong đến khu vực 25.000 km²

Vòng cung thứ 7 rất dài nên không thể chỉ dựa vào nó để xác định nơi tìm kiếm. Các nhà điều tra sau đó kết hợp dữ liệu vệ tinh với mô hình hoạt động của Boeing 777, khả năng vận hành của máy bay và nhiều nguồn dữ liệu khác.

Đáng chú ý, nghiên cứu về những mảnh vỡ trôi dạt trên Ấn Độ Dương cũng đưa ra kết quả tương thích với một phần của vòng cung này.

CSIRO, cơ quan nghiên cứu khoa học quốc gia Australia, sử dụng vị trí và thời gian các mảnh vỡ được tìm thấy hoặc không được tìm thấy tại bờ biển châu Phi và Australia để mô phỏng dòng chảy. Kết quả xác định đoạn từ khoảng 36° Nam đến 32° Nam trên vòng cung thứ 7, đặc biệt khu vực gần 35° Nam, là nơi có khả năng cao xảy ra va chạm.

Sau khi đánh giá lại toàn bộ bằng chứng, các chuyên gia của ATSB kết luận khu vực chưa được tìm kiếm nằm trong khoảng 33° Nam đến 36° Nam, dọc vòng cung thứ 7, có xác suất cao nhất chứa xác MH370. Khu vực này rộng khoảng 25.000 km².

Các phân tích độc lập về dữ liệu vệ tinh và mô hình mảnh vỡ trôi dạt cũng nhất quán với nhận định rằng vị trí va chạm có khả năng nằm gần vòng cung thứ 7, trong phạm vi khoảng 25 hải lý, tương đương 46 km.

Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực được xác định bằng mô hình và xác suất, không phải vị trí chính xác của chiếc Boeing 777.

Sau 12 năm, xác máy bay chính vẫn chưa được tìm thấy. Cuộc tìm kiếm mới nhất của Ocean Infinity đã khảo sát khoảng 7.571 km² trong giai đoạn từ tháng 3/2025 đến tháng 1/2026 nhưng chưa phát hiện bằng chứng xác nhận vị trí xác máy bay.

Điều đặc biệt là dù công nghệ tìm kiếm đã thay đổi đáng kể, dữ liệu liên lạc vệ tinh được ghi lại trong những giờ cuối của MH370 vẫn tiếp tục là một trong những cơ sở quan trọng để giới chuyên gia xác định nơi chiếc máy bay có thể đã kết thúc hành trình.

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