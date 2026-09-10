Máy bay chở ông Zelensky suýt va chạm với UAV khi cất cánh từ Moldova

Ngày 9/9, Avia-pro đưa tin, máy bay chở Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky suýt bị 1 UAV va phải, khi đang cất cánh từ Moldova để đến Na Uy.

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky suýt bị UAV va phải, ngày 8/9/2026.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere là người đầu tiên chia sẻ thông tin này với đài phát thanh công cộng NRK.

"Máy bay chở Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova. Đó là thực tế mà ông ấy đang phải đối mặt", Thủ tướng Stoere nói.

Sự cố xảy ra khi máy bay chở ông Zelensky rời Moldova đến Oslo để dự lễ quốc tang của Quốc vương Na Uy Harald V diễn ra vào ngày 9/9, kết hợp thực hiện các cuộc hội đàm an ninh và hỗ trợ quân sự.

Các quan chức Moldova chưa đưa ra bình luận nào về thông tin mà Thủ tướng Na Uy đưa ra liên quan đến máy bay chở ông Zelensky.

Các chuyến bay đến và đi tại sân bay Chisinau đã bị tạm ngừng trong một thời gian vào ngày 8/9, do liên quan đến 2 UAV được nhận định là của Nga xâm nhập không phận Moldova.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, một số chuyến bay đến thủ đô đã phải hạ cánh xuống các sân bay bên ngoài Moldova hoặc buộc phải bay vòng chờ.

Một chiếc UAV đã rơi xuống một vùng đất nông nghiệp tại khu vực Mihailenii Vechi (Cộng hòa Moldova, giáp biên giới Romania), gây ra đám cháy nhỏ tại cánh đồng hoa hướng dương, nhưng không có thương vong.

Trong khi đó, chiếc thứ hai tiếp tục bay vào không phận Romania.

Tổng thống Moldova Maia Sandu lên án các vụ xâm nhập là "mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân.