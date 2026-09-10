HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Máy bay chở ông Zelensky suýt va chạm với UAV khi cất cánh từ Moldova

Hoàng Vân
|

Ngày 9/9, Avia-pro đưa tin, máy bay chở Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky suýt bị 1 UAV va phải, khi đang cất cánh từ Moldova để đến Na Uy.

Máy bay chở ông Zelensky suýt va chạm với UAV khi cất cánh từ Moldova - Ảnh 1.

Máy bay chở Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky suýt bị UAV va phải, ngày 8/9/2026.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere là người đầu tiên chia sẻ thông tin này với đài phát thanh công cộng NRK.

"Máy bay chở Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky suýt bị UAV đâm trúng khi chuẩn bị cất cánh từ Moldova. Đó là thực tế mà ông ấy đang phải đối mặt", Thủ tướng Stoere nói.

Sự cố xảy ra khi máy bay chở ông Zelensky rời Moldova đến Oslo để dự lễ quốc tang của Quốc vương Na Uy Harald V diễn ra vào ngày 9/9, kết hợp thực hiện các cuộc hội đàm an ninh và hỗ trợ quân sự.

Các quan chức Moldova chưa đưa ra bình luận nào về thông tin mà Thủ tướng Na Uy đưa ra liên quan đến máy bay chở ông Zelensky.

Các chuyến bay đến và đi tại sân bay Chisinau đã bị tạm ngừng trong một thời gian vào ngày 8/9, do liên quan đến 2 UAV được nhận định là của Nga xâm nhập không phận Moldova.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, một số chuyến bay đến thủ đô đã phải hạ cánh xuống các sân bay bên ngoài Moldova hoặc buộc phải bay vòng chờ.

Một chiếc UAV đã rơi xuống một vùng đất nông nghiệp tại khu vực Mihailenii Vechi (Cộng hòa Moldova, giáp biên giới Romania), gây ra đám cháy nhỏ tại cánh đồng hoa hướng dương, nhưng không có thương vong.

Trong khi đó, chiếc thứ hai tiếp tục bay vào không phận Romania.

Tổng thống Moldova Maia Sandu lên án các vụ xâm nhập là "mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân.

Theo Avia-pro
iPhone màn hình gập ra mắt với tên gọi iPhone Duo: Giá 51 triệu, màn hình 7,6 inch, "đẹp không có chỗ chê"
Tags

Vladimir Zelensky

UAV

Moldova

Na Uy

jonas

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

Gia đình ngã quỵ nghe tuyên án Nguyễn Ngọc Phương 23 tuổi chung thân, Đoàn Võ Hoàng Phúc 23 tuổi tử hình

00:48
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại