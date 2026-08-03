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Máy bay chiến đấu tàng hình KAAN đã được cải tiến đáng kể

Bạch Dương
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Tiêm kích KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2024, đã bước vào giai đoạn phát triển tiên tiến hơn.

- Ảnh 1.

Tập đoàn hàng không vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ đã trình diễn nguyên mẫu thứ hai của tiêm kích KAAN mang ký hiệu P1 trong các cuộc thử nghiệm lăn bánh. Theo ghi nhận, nó có khung thân được cải tiến đáng kể.

- Ảnh 2.

Thay đổi giữa nguyên mẫu P0 và P1 của tiêm kích tàng hình KAAN.

Thân máy bay P1 có vẻ thấp hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, trong khi phần mũi và càng đáp chính ngắn hơn, gọn hơn, và có thể khoảng cách giữa hai bánh xe rộng hơn.

Cửa hút gió được thiết kế liền mạch hơn với hai bên thân máy bay. Phần giữa của chiến đấu cơ có vẻ rộng hơn. Một giá đỡ đa năng, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại KARAT của ASELSAN, được đặt phía trước buồng lái.

Một tấm che dưới phần thân trước tương ứng với vị trí dự kiến của hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử TOYGUN. Các ăng-ten cũng đã được tích hợp vào khung máy bay.

Bên cạnh đó, các cánh ổn định đuôi có hình dạng "góc cạnh" hơn. Đầu cánh ổn định dọc cũng đã được sửa đổi.

- Ảnh 3.

Cảm biến hồng ngoại của tiêm kích tàng hình KAAN.

Nhà phát triển thông báo chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của nguyên mẫu P1 dự kiến sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Nguyên mẫu thứ ba, được đặt tên là P2, hiện đang được chế tạo và công ty dự định sẽ cho nó bay thử trước cuối năm nay.

Việc giao hàng chiếc tiêm kích KAAN đầu tiên cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được lên kế hoạch vào năm 2028. Theo nhận xét đây là một lịch trình khá tham vọng, đặc biệt khi Thổ Nhĩ Kỳ chưa có nhiều kinh nghiệm chế tạo máy bay chiến đấu tiên tiến.

Theo Topwar
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Tags

máy bay chiến đấu tàng hình

KAAN

Thổ Nhĩ Kỳ

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